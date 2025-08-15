“Aquí estoy y aquí me quedo”: un tour por lugares que se resisten a desaparecer en el centro de Medellín

Resistir. A la indiferencia cotidiana del que pasa de afán sin mirar, al oficio que pierde relevancia por la tecnología, a la época más moralista de la sociedad, a una pandemia que arrasó con tanto. Quedarse. Preservando un legado familiar, sobreviviendo a la expansión urbana que todo lo moderniza, ocupando un espacio en la historia del lugar más frenético que tiene Medellín, su corazón.
En una ciudad que no tiene centro histórico, donde se tumban y se cierran lugares para abrir otros más rentables, persisten sitios, personas, ejercicios que se resisten a desaparecer, que responden con cierta rebeldía a la modernidad que todo lo quiere copar, aun cuando en el pasado fueron pioneros de ella. Con esa idea en mente, el periodista Ramón Pineda se ideó otro recorrido por el centro de Medellín, que solo ha hecho una vez. Se lo inventó cuando Comfama le pidió que creara una ruta guiada por ese sector que tratara sobre la esperanza.
Pero a él poco le gusta la esperanza, más bien lo aburre, y como lo que más se le parece a la esperanza es la resiliencia, pensó en sitios y personas que han sobrevivido a los embates en esa comuna, La Candelaria, donde confluye a diario más de un millón de personas y que tiene dinámicas casi imposibles de comparar con otras zonas de la ciudad.