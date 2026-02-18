Un día como hoy 19 de febrero

HACE 20 AÑOS: CAMPAÑAS LE JUEGAN A LA IMAGEN DE URIBE El común denominador de la propuesta gráfica de la publicidad política para las elecciones del Congreso es el uso y abuso de la imagen del presidente, Alvaro Uribe, como gancho de campaña de los candidatos. Creativos reconocen la escasa novedad, pero argumentan que lo importante es acertar. HACE 50 AÑOS: MIL TONELADAS DE BASURA ENSUCIAN A MEDELLÍN La magnitud y la gravedad de la polución originada por los desechos sólidos que se elevan a mil toneladas por día, hacen del problema uno de los de primer orden para las autoridades de la capital antioqueña, los municipios vecinos y eI gobierno departamental en general.