Un día como hoy 3 de octubre

EL PAPA PIDE NO VOTAR POR QUIENES APOYAN EL ABORTO

Con un llamado a no votar por los políticos que apoyan el aborto, el Papa Benedicto XVI abrió el primer Sínodo de obispos de su Pontificado, en Roma. Ante 250 obispos de 180 países, el Pontífice señaló que es necesario incluir a Dios en la vida pública, y que no hacerlo “no es tolerancia, sino hipocresía”.