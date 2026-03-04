Un día como hoy 5 de marzo

HACE 20 AÑOS: MEDELLÍN RENUEVA SU CARA Con los Planes Parciales, la ciudad emprende cambios urbanos para el siglo XXI. De 69 solicitudes, hay 11 planes aprobados para diferentes zonas de la ciudad. Entre los de mayor impacto que se ejecutarán, están los de los sectores Simesa y Argos. El 82% de las áreas planificadas se dedicará a vivienda y otro 8% a comercio. HACE 50 AÑOS: MUERTO UN ESTUDIANTE EN GRAVES DISTURBIOS La avenida Juan del Corral, en los alrededores del área de la salud de la Universidad de Antioquia, fue escenario ayer de brutales enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública. Bombas molotov, gases lacrimógenos, piedra y bolillo inundaron el sector. Un estudiante murió.