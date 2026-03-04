Un día como hoy 5 de marzo

MEDELLÍN RENUEVA SU CARA

Con los Planes Parciales, la ciudad emprende cambios urbanos para el siglo XXI. De 69 solicitudes, hay 11 planes aprobados para diferentes zonas de la ciudad. Entre los de mayor impacto que se ejecutarán, están los de los sectores Simesa y Argos. El 82% de las áreas planificadas se dedicará a vivienda y otro 8% a comercio.