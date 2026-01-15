Se repite la historia para Vinícius: LaLiga condenó cánticos racistas contra el brasileño

LaLiga condenó este jueves los insultos racistas a Vinícius que recibió el delantero brasileño del Real Madrid antes del choque de octavos de la Copa del Rey de España frente al Albacete el miércoles en el Carlos Belomente, en el que el equipo blanco cayó eliminado (3-2). “Desde LaLiga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. @vinijr, LALIGA está contigo”, señaló la patronal en redes sociales, junto al lema “LaLiga. La fuerza de nuestro fútbol contra el racismo”.

En un video se aprecia cómo un grupo de aficionados grita contra el jugador que salió de titular en el debut de Álvaro Arbeloa al frente del cuadro madridista, tras el cese de Xabi Alonso el lunes. No se trata de la primera vez que se producen estos hechos contra Vinícius. Tres hinchas del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión en junio de 2024 por motivos de odio. Lea: ¿Cuáles son los méritos de Álvaro Arbeloa para ser técnico del Real Madrid y manejar un camerino “lleno de egos”? Otros cinco aficionados también recibieron en mayo de 2025 una sentencia de un año de cárcel por otro delito de odio después de insultar al futbolista en diciembre de 2022 en un encuentro ante el Valladolid.

Y, un mes más tarde, cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético que colgaron un muñeco con la camiseta de Vinícius en enero de 2023 antes de un derbi admitieron los hechos ante un tribunal y fueron sentenciados a penas que iban desde los 14 hasta los 22 meses de prisión. Al final, pactaron las acusaciones para evitar la cárcel y se quedó sólo en multas, inhabilitación y alejamiento tanto del atacante como de los estadios.

El miércoles, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, criticó los cánticos racistas. "¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso", escribió en redes sociales junto a unas imágenes de lo sucedido.