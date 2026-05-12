Comfama busca articular educación, empresa y movilidad social

En un mundo donde las fronteras se diluyen y el talento compite a escala global, la formación técnica y el bilingüismo son claves para conectar a Antioquia con el mundo. No solo responden a las demandas de sectores como tecnología, turismo e industrias creativas, sino que también abren la puerta a empleos de mayor calidad, mejor remunerados y vinculados a mercados internacionales. En este contexto, las competencias pertinentes y el inglés resultan esenciales para la competitividad y la movilidad social de la región. Uno de los enfoques más importantes para la caja es la formación técnica conectada con el sector productivo. Por eso, tras identificar un vacío en educación pertinente, Comfama fortaleció el Cesde y pasó de 10.000 a 120.000 estudiantes en el último año. Programas de año y medio, metodologías basadas en retos empresariales y un diálogo constante con las empresas permiten acortar la distancia entre el estudio y el empleo. En el caso del bilingüismo, la discusión suele quedarse en metodologías, niveles y certificaciones. Sin embargo, para Comfama, más que la gramática, la pronunciación o la adquisición de nuevas habilidades, el verdadero desafío es vencer el miedo a equivocarse, romper el sesgo de que hablar inglés es para otros y asumir que el error es parte del aprendizaje.

“El reto más grande es cultural y de mentalidad”, asegura Juan Manuel Restrepo Cadavid, responsable de Educación de Comfama. “Muchas personas intentan aprender un idioma y en el camino fracasan porque temen equivocarse, pronunciar mal o hacer el ridículo”. La estrategia, entonces, no se limita a enseñar vocabulario o reglas gramaticales, sino a crear ambientes seguros, inspiradores y conectados con la realidad productiva. Ese giro cobra relevancia en un mundo que demanda talento global, pero, para que esa puerta se abra, primero debe cambiar la percepción colectiva sobre el aprendizaje y el fracaso. La estrategia de Comfama se despliega en tres frentes, el primero es el inglés en la educación básica y media. Desde la primera infancia, con más de 10.000 niños en su red, el idioma se integra a través del juego, el arte y de proyectos que conectan con otras culturas. El segundo, el inglés para el trabajo, parte de las necesidades empresariales, especialmente en sectores como turismo y tecnología. No se trata de formar bilingües perfectos, sino de desarrollar competencias específicas según la industria. “Es un inglés habilitador para cada sector”, explica Restrepo, y permite responder a vacíos concretos del mercado laboral. El tercer enfoque es el inglés para la vida. Más de 13.000 estudiantes, entre niños, jóvenes y adultos mayores, estudian el idioma por razones que van más allá del empleo: viajar, leer en lengua original o ejercitar la mente. El aprendizaje permanente también es una forma de inclusión y bienestar. Por eso, la propuesta de Comfama no solo apunta a una formación de calidad, sino a cambiar la mentalidad para que más personas se atrevan a aprender y las empresas encuentren talento preparado. De esta manera, el desarrollo deja de ser un discurso para convertirse en una posibilidad tangible.

Juan Manuel Restrepo Cadavid, Responsable Educación Comfama

Movilidad social a través de las oportunidades