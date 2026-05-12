Valor agregado exportable: el desafío pendiente de Colombia

Duglas Balbín V.
Según el Dane, de US$50.201 millones que representaron las exportaciones en 2025, el grupo de las no tradicionales participó con cerca del 53%, equivalente a US$26.554 millones. Sin embargo, esta cifra debe analizarse en detalle. El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, subraya que la composición de esa canasta aún está liderada por bienes primarios o de transformación limitada: café sin tostar, banano, flores, aceite de palma en bruto y aguacate, “productos que han sido claves para ampliar la oferta no minero-energética, pero que no representan por sí solos un salto contundente hacia una estructura exportadora de mayor sofisticación”.
Aunque hubo un cambio en la estructura de las ventas externas —las tradicionales pasaron de representar casi el 53% en 2024 al 47% en 2025—, esto no implica un salto considerable. Analdex señala que esta evolución refleja lo ocurrido con el PIB entre 2015-2025, ya que las actividades manufactureras redujeron su participación del 12,4% al 9,9% y la agricultura pasó del 6,6% al 9,9%. “Es decir, el país ganó peso relativo en actividades primarias, al tiempo que la manufactura perdió espacio, un comportamiento que limita la consolidación de una oferta exportable con mayor valor agregado”.
Yendo más al fondo del asunto, el director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, Saúl Pineda Hoyos, enfatiza que Colombia presenta un rezago exportador. “Como lo señala la Misión de Internacionalización (2021) si se toma en cuenta el tamaño y la población del país, las exportaciones de Colombia están un 70% por debajo de lo esperable. A pesar de que estas mediciones se hicieron hace cinco años, el panorama aún es el mismo”.
Además, cita un estudio del Banco Mundial del 2023, según el cual las exportaciones per cápita del país están en la mitad de lo que deberían estar, dado el tamaño de la economía: para entonces, Colombia exportaba US$951 por habitante y ocupaba el puesto 12 entre 15 países de América Latina, en contraste con los US$4.823 de Chile y con los US$17.909 del promedio OCDE.
Pineda refuerza su argumento con el Índice de Complejidad Económica, un instrumento de medición global del Growth Lab de la Universidad de Harvard, que mide la capacidad del país para producir y exportar bienes sofisticados de valor agregado. Colombia apareció en el lugar 56 en el más reciente informe (divulgado en febrero) donde Vietnam y China fueron destacados como los países de más alta complejidad. Pineda señala que esa posición prácticamente no ha variado en 20 años y ve en ello una paradoja, al considerar que el país dispone de una red de 18 acuerdos comerciales con alrededor de 65 países.