Aumentan a 2.000 millones de pesos la recompensa por los responsables del ataque a helicóptero en Amalfi

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, anunció el aumento de la recompensa por la captura de los presuntos responsables del ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos.
Inicialmente se había ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos por información que condujera a la captura de varios integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, organización criminal a quien se le ha atribuido la ofensiva contra la aeronave de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía ocurrida el pasado jueves, 21 de agosto.
La recompensa ofrecida por la Policía Nacional fue aumentada este fin de semana por el Gobierno Nacional, así lo anunció el ministro de Defensa en un Consejo de Seguridad celebrado en la base aérea de Rionegro.
De acuerdo con el anuncio del general Sánchez, se ofrece hasta 2.000 millones de pesos por información que permita la captura de alias Chejo o Alejandro, cabecilla del Frente 36 de las disidencias comandadas por alias Calarcá. También hay recompensa de hasta 300 millones de pesos por alias Guaricho y alias Leo, también integrantes del grupo guerrillero.