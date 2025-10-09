La historia del agarrón entre Johana Velandia y ‘Jeringa’ que terminó en la cancelación del humorista en show de comedia en Medellín

Algunos comentarios en redes sociales tienen divididos a los seguidores de la organización del Free Comedy Fest, un evento de comedia que tendrá lugar del 17 al 20 de diciembre en el Teatro Universidad de Medellín y en Boom Stand Up Bar. Los protagonistas de la controversia son David Alberto García Henao, más conocido como “Jeringa”, y la exparticipante de La Casa de los Famosos, Johana Velandia. Entérese: Monólogos Sin Propina: 10 años de puro humor El conflicto comenzó cuando a la humorista le mencionaron a su colega, lo que la llevó a decir: “¿Jeringa qué hace ahí? Vea pues, estamos acogiendo harta gente de la generación vieja, re vieja, re vieja. Los estamos ‘jalando’ pa’ acá.”

Las declaraciones de Velandia no fueron bien recibidas por el comediante, quien respondió con el siguiente mensaje: “Me dedico a esta profesión desde hace 35 años. He trabajado en mi país, en Univisión, en Univisión Radio; he participado en más de 30 festivales de humor y he creado formatos de televisión. Por eso voy a estar ahí, bella dama. Un abrazo.”

Cancelaron la participación de “Jeringa” en el Free Comedy Fest

Sin embargo, este miércoles, García Henao compartió un comunicado en el que se informaba que su participación había sido cancelada debido a una “situación mediática que ha cobrado una dimensión importante a raíz de sus declaraciones públicas y reiterativas sobre una comediante que también hace parte del festival, en reacción a un video promocional realizado por nuestra organización”. Le puede interesar: Las “Oh diosas” llegan a Medellín después de dos temporadas en Bogotá El documento añadía: “Por las razones mencionadas, y con el objetivo de preservar la tranquilidad del evento, así como el bienestar de todos los participantes y del público, hemos decidido no continuar con el acuerdo de participación en esta edición del Free Comedy Fest.”