La historia del agarrón entre Johana Velandia y ‘Jeringa’ que terminó en la cancelación del humorista en show de comedia en Medellín

Algunos comentarios en redes sociales tienen divididos a los seguidores de la organización del Free Comedy Fest, un evento de comedia que tendrá lugar del 17 al 20 de diciembre en el Teatro Universidad de Medellín y en Boom Stand Up Bar.
Los protagonistas de la controversia son David Alberto García Henao, más conocido como “Jeringa”, y la exparticipante de La Casa de los Famosos, Johana Velandia.
El conflicto comenzó cuando a la humorista le mencionaron a su colega, lo que la llevó a decir: “¿Jeringa qué hace ahí? Vea pues, estamos acogiendo harta gente de la generación vieja, re vieja, re vieja. Los estamos ‘jalando’ pa’ acá.”