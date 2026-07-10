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Flamingo evita la liquidación y acuerda pagar $339.700 millones en cuotas por 10 años

Con respaldo de más del 90% de acreedores, Almacenes Flamingo reorganizará pasivos por $339.700 millones, preservando 536 empleos y su operación comercial regional.

  • El acuerdo permitirá normalizar pasivos por cerca de $339.700 millones en un plazo de 10 años, con un plan de pagos basado en el flujo de caja de la compañía. FOTO EL COLOMBIANO
    El acuerdo permitirá normalizar pasivos por cerca de $339.700 millones en un plazo de 10 años, con un plan de pagos basado en el flujo de caja de la compañía. FOTO EL COLOMBIANO
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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La tradicional cadena paisa de Almacenes Flamingo logró salvarse de la liquidación tras lograr un acuerdo para pagar sus deudas en los próximos 10 años.

Para contexto, Flamingo es famosa en Colombia porque, desde su fundación en 1949 en Medellín, se convirtió en una de las cadenas más reconocidas de almacenes de crédito directo, ofreciendo electrodomésticos, muebles y ropa a familias de estratos populares.

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La cuestión es que tuvo que entrar en reorganización empresarial en diciembre de 2025 tras enfrentar una situación financiera crítica que le impidió cumplir con sus obligaciones con proveedores y acreedores.

La propia Superintendencia de Sociedades confirmó, durante una audiencia realizada el 9 de julio de 2026, que finalmente se logró un acuerdo de reorganización empresarial, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, las mayorías exigidas y las condiciones previstas en la Ley 1116 de 2006.

La decisión permite a la compañía continuar con la ejecución de un plan para normalizar sus obligaciones financieras, luego de que el acuerdo recibiera el respaldo de más del 90% de los acreedores, cumpliendo además las mayorías legales por categorías.

¿Cómo es la situación financiera de Flamingo?

De acuerdo con la información reportada por la compañía con corte al 30 de noviembre de 2025, Almacenes Flamingo registró activos por $361.188 millones y pasivos por $339.726 millones.

Según la Superintendencia de Sociedades, estas cifras reflejan una estructura patrimonial ajustada y una capacidad operativa que, aunque enfrentaba presiones financieras, podía estabilizarse mediante un proceso de reorganización.

Actualmente, la empresa opera 20 establecimientos de comercio ubicados en Antioquia y el Eje Cafetero, además de generar 536 empleos directos.

¿Cómo se pagarán las deudas?

El acuerdo contempla la normalización de pasivos por aproximadamente $339.700 millones durante un plazo de 10 años.

Para ello, el plan de pagos fue diseñado con base en el flujo de caja proyectado de la operación ordinaria del negocio y en la recuperación de cartera, elementos que, según el análisis realizado dentro del proceso, permiten considerar viable y sostenible su cumplimiento en el tiempo.

Asimismo, el acuerdo incorpora un esquema de seguimiento y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones reorganizadas, con el propósito de reducir riesgos de incumplimiento y favorecer la continuidad de la empresa como unidad productiva y fuente de empleo.

Nini Johanna Castañeda, superintendente de Sociedades (E), aseguró que la decisión confirma la efectividad de los mecanismos de reorganización empresarial cuando existe voluntad entre las partes involucradas.

“La confirmación de este acuerdo demuestra que los mecanismos de reorganización empresarial funcionan cuando confluyen la disposición del deudor y de los acreedores para construir soluciones viables, junto con el rigor técnico, la eficacia y la oportunidad con la que actúa el juez del concurso”, afirmó la funcionaria.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa que Almacenes Flamingo haya sido admitida a un acuerdo de reorganización empresarial?
Significa que la empresa podrá reorganizar el pago de sus deudas bajo supervisión judicial para continuar operando, en lugar de entrar en un proceso de liquidación. En este caso, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo tras verificar que cumplía los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006.
¿Cuánto dinero deberá pagar Almacenes Flamingo con el acuerdo de reorganización?
El acuerdo contempla la normalización de pasivos por aproximadamente $339.700 millones. Ese monto será pagado en un plazo de 10 años, de acuerdo con un plan basado en el flujo de caja proyectado de la empresa y la recuperación de cartera.
¿Cuántos acreedores aprobaron el acuerdo de reorganización de Flamingo?
El acuerdo fue respaldado por más del 90% de los acreedores, cumpliendo además las mayorías legales exigidas por categorías para que pudiera ser confirmado por la Superintendencia de Sociedades.
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