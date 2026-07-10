El transporte aéreo en Colombia superó los niveles prepandemia: movilizó 53% más pasajeros que en 2019

La recuperación del transporte aéreo en Colombia ya no es una expectativa, sino una realidad.
Durante el primer trimestre de 2026, las aerolíneas movilizaron más de 14,8 millones de pasajeros en rutas nacionales e internacionales, una cifra que no solo representó un crecimiento de 9% frente al mismo periodo de 2025, sino que superó en 53,3% los niveles registrados antes de la pandemia, siendo el mejor desempeño del sector en la última década.
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