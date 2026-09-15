Una abogada y un policía, en la mira del FBI por filtrar información contra la red de narcotráfico Los del Dorado

Una abogada colombiana y un policía son buscados por el FBI al ser señalados de entregar información clasificada a integrantes del grupo delincuencial Los del Dorado, una organización delincuencial dedicada al lavado de activos del tráfico de cocaína para el Clan del Golfo y con más de 44 propiedades avaluadas en 22.000 millones de pesos. Según El Tiempo, la mujer, identificada con las iniciales A. G., habría filtrado información a los miembros de esta organización de los procesos que se les llevaba en su contra. Aprovechando sus habilidades profesionales, incluso habría pedido dinero a miembros de esta estructura para anular un proceso ante la Fiscalía. Para ello habría solicitado 700 millones de pesos.

“La doctora A. decía que había que dar una plata o incentivo a un investigador para dilatar esa situación, Yulian tenía varios audios de la abogada, entre esos muestran donde estaba el nombre Olfer en un documento junto con más o menos 10 personas”, dice uno de los apartes divulgados por el medio de comunicación. Además de las alertas, la profesional del derecho habría ayudado a realizar el traspaso de los bienes a personas que prestaban sus identidades, con el fin de protegerlos de cualquier investigación relacionada con actividades del narcotráfico. Entérese: La tenían en costales: Policía incauta más de 100 kilos de marihuana en Bello Esta información se conoció luego del testimonio de uno de los capturados, quien buscando beneficios judiciales aseguró que dentro de esta red no solo participaba la abogada, sino también un expolicía, quien estaría al tanto de los operativos contra esta estructura para informarlos. Incluso, el procesado habría señalado que en la Semana Santa de 2025 se habrían reunido con la abogada en la zona de comidas del Centro Comercial Viva Envigado, junto con otras tres personas. Allí, la profesional presuntamente les informó que el proceso en contra de esta organización estaría muy avanzado y por esta razón les habría sugerido esconderse.

Algunos de los bienes se encontrarían en cercanías a los predios donde operaban los laboratorios de producción de cocaína. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA

En esta reunión, además, la abogada les habría filtrado un audio de alguien que señaló, al menos, a una decena de presuntos mafiosos que estarían en la mira de la Fiscalía por delitos relacionados con esta organización delincuencial. La participación del policía, quien habría sido retirado de la Sijín, dentro de este entramado criminal estaría relacionada con el acceso a la carpeta de la investigación completa contra los miembros de Los del Dorado. Para ello, el uniformado habría pedido 12 millones de pesos y, luego de efectuarse el pago, recibieron una USB con toda la información del proceso judicial. Dentro de este proceso son investigados Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo, quien sería líder de esta estructura delincuencial; Olfer Rodríguez Vanegas, alias Olfer; Orlay Sánchez Rojas, alias Negrito; Jesús María Daza Cifuentes, alias Mono Chucho; y Eisar Yulian Monsalve González, alias Yulian. Le puede interesar: Incautan 1.700 kilos de marihuana en Copacabana con componentes que elevarían el deseo sexual en mujeres Todos ellos estarían implicados en los procedimientos que permitieron ubicar laboratorios de producción de cocaína en las lejanías de Puerto Triunfo, Magdalena Medio antioqueño, y que estarían ligadas a la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo, división que nació de las bases del Clan Isaza. Esta alianza habría permitido la producción de sustancias estupefacientes para luego ser sacada en camiones que transportaban ganado de estos centros de producción, de acuerdo con una investigación de las autoridades que duró algo más de un año.

“¿Cómo operaban ellos? Directamente, compraban y conseguían la base de coca en el departamento de Nariño. Luego, la trasladaban a través de camiones hasta Puerto Triunfo. Ahí tenían los laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína y luego lo llevaban a la costa Caribe”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al conocerse los allanamientos contra esta organización. El destino de estos estupefacientes era Estados Unidos y Centroamérica, lo que les habría dejado los millonarios ingresos para adquirir estas 44 propiedades en Colombia y Estados Unidos, y el mandatario destacó que en el país la organización criminal tenía los activos en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes