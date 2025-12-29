Cuatro heridos en accidente vial ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Doradal

Cuatro personas lesionadas dejaron el choque de dos vehículos en la autopista Medellín-Bogotá ocurrido al final de la mañana de este lunes, 29 de diciembre, en jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo (Oriente antioqueño).
Le recomendamos leer: Accidente entre furgón y buseta colapsó la autopista Medellín-Bogotá
Según informó la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, el incidente aconteció hacia las 11:15 am, en el kilómetro 104+000 de este carreteable nacional, específicamente en la entrada a la vereda La Danta.