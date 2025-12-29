Cuatro heridos en accidente vial ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Doradal

Según informó la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, el incidente aconteció hacia las 11:15 am , en el kilómetro 104+000 de este carreteable nacional, específicamente en la entrada a la vereda La Danta.

Cuatro personas lesionadas dejaron el choque de dos vehículos en la autopista Medellín-Bogotá ocurrido al final de la mañana de este lunes, 29 de diciembre , en jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo (Oriente antioqueño).

La colisión ocurrió entre un camión de marca International que cubría la ruta Medellín-Doradal, y una camioneta de servicio público marca UAZ, que cubría la ruta rural entre los corregimientos de Doradal y La Danta.



El conductor del primer automotor resultó ileso, pero no corrió la misma suerte quien iba al volante del segundo, pues este sí sufrió heridas, al igual que tres de sus pasajeros.

Uno de los lesionados, según el reporte policial, es un hombre de 74 años, en tanto que los demás son una mujer de 58 años, otra de 67 y otra de 69 años de edad. Estas personas presentaron laceraciones y contusiones en diferentes partes del cuerpo, por lo cual fueron trasladadas al Hospital local de Puerto Triunfo.

Aunque por lo pronto las causas del accidente siguen siendo materia de investigación, una primera hipótesis relacionan lo sucedido con una posible maniobra fallida del campero al tratar de girar de manera brusca.

