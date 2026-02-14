¿Petro podrá justificar su ‘fórmula’ para aumentar 23% el salario mínimo ante el Consejo de Estado?

La decisión del Consejo de Estado de suspender de forma provisional el aumento del 23,7% del salario mínimo para 2026 generó sorpresa y desconcierto para la mayoría de colombianos. Se trata de un hito institucional que reabre el debate sobre cómo se fija el ingreso básico de más de 2,4 millones de trabajadores e introduce incertidumbre sobre variables sensibles como la inflación, las tasas de interés y el comportamiento de bienes y servicios indexados.
Esta vez, el alto tribunal no se limitó a suspender el decreto: ordenó al Gobierno, en un plazo máximo de ocho días, expedir uno nuevo, de carácter transitorio, sustentado en criterios expresos y con una motivación económica reforzada.
La decisión sienta un precedente relevante en el control judicial sobre la política salarial y eleva el nivel de exigencia técnica en la justificación de este tipo de medidas.
En el fondo, lo que está en juego es el modelo mismo de fijación del salario mínimo y el alcance del control judicial sobre decisiones económicas del Ejecutivo.
El fallo no solo cuestiona la incorporación del concepto de “salario vital” como criterio orientador del aumento, sino que también abre la discusión sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno al reinterpretar los parámetros legales vigentes.
