Sí hay de dónde escoger: guía de candidatos al Senado cuya trayectoria los respalda para este 8 de marzo

Parecen la excepción y no la regla. Si bien en el amplio ramillete de candidatos al Congreso abundan dirigentes cuestionados, herederos de clanes regionales, políticos que legislan a favor de intereses propios y hasta investigados por corrupción, en el intríngulis de las listas de todos los partidos aparecen también destacadas figuras dispuestas a reivindicar el valor de la política y el servicio social. Le puede interesar: “Voy a entregar datos sobre lo que se robó este Gobierno”: Abelardo De la Espriella No son la mayoría, pero buscan sentar las bases para serlo. Van desde empresarios y reconocidos directivos gremiales que –tras un exitoso paso por el sector privado–, le apuntan a llevar su labor al Congreso, pasando por activistas y líderes sociales que reivindican causas comunes, hasta congresistas que sí han hecho la tarea y pretenden seguir trabajando por el país. En este listado –que no pretende ser absoluto ni concluyente–, figuran no solo políticos o dirigentes con trayectoria en el sector público. Aparecen también líderes que, muchas veces desde el silencio y con un bajo perfil, han transformado vidas y han dedicado la suya propia a trabajar por un mejor país, la mayoría desde las regiones y lejos de las grandes urbes. En ellos es fácil encontrar características como la vocación, el rigor, la disciplina y la templanza. De allí que su labor, la misma que ha dejado huella, pueda ser determinante a la hora de servirle al país y reivindicar la tarea de un organismo tan desprestigiado como el Congreso. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, que data de noviembre pasado, apenas 34,6 % de los colombianos –es decir, uno de cada tres–, tiene una buena percepción del Congreso.

Se trata, nada menos, que de los responsables de hacer las leyes y ejercer un control para que la política, más que un ejercicio de amiguismo, herencia o conveniencia, se convierta en un pilar de la democracia en pro del beneficio de las mayorías. Desde EL COLOMBIANO hicimos esta selección, conscientes de que no están todos los candidatos por los que valdría la pena votar. Es un ejercicio preliminar, casi a modo de reconocimiento, para mostrar que, sin importar el partido u orilla política, sí hay gente que ha demostrado tener experiencia y hojas de vida que merecer ser evaluadas. Son personajes que –vengan del Congreso o no–, demuestran con creces que sus causas, consignas y, sobre todo, su experiencia, contribuirán al debate y al control político desde ese recinto que debe ser un pilar fundamental para la democracia.

Andrés Forero Molina - Centro Democrático

Es economista con un magíster en gestión pública. Fue dos veces concejal de Bogotá, su ciudad natal. Llegó a la Cámara en 2022 tras renunciar al Concejo en 2019 y su fórmula al Senado fue el fallecido Miguel Uribe Turbay, uno de sus grandes amigos y gestores. Como integrante de la emblemática Comisión Séptima, se ha opuesto a las reformas a la salud, pensional y laboral, siendo la reconstrucción del sistema de salud uno de sus propósitos principales.

Federico Restrepo Posada - Coalición Ahora Colombia

Ingeniero civil nacido en Medellín. Tiene más de 25 años de experiencia en gestión pública y privada. Fue presidente de Integral S.A., secretario de Planeación de la capital antioqueña durante la Alcaldía de Sergio Fajardo, gerente de Empresas Públicas de Medellín y rector de la Universidad de Medellín. También es músico y con esa formación hizo parte de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Sus propuestas abarcan conectividad para municipios apartados, mayor inversión en educación pública y transparencia en contratación.

María Clara Posada - Centro Democrático

Es abogada, activista y columnista. Ha hecho su trayectoria en el sector privado, pero tiene experiencia como asesora de entidades estatales. Es crítica del gobierno Petro y del estatismo y defiende un rol activo de los privados en la democracia. Su activismo se ha desarrollado en la generación de opinión en medios y en la plataforma LibreMente. Es su primera aspiración a un cargo de elección popular.

Juan Fernando Espinal - Centro Democrático

Tras permanecer ocho años en la Cámara –donde se caracterizó por ser la fórmula incondicional de la saliente senadora Paola Holguín–, el representante Juan Fernando Espinal busca dar el salto y llegar al Senado. Oriundo de Jericó, con especializaciones en derecho administrativo y en gerencia pública, este abogado se ha destacado como un férreo opositor del Gobierno de Gustavo Petro. En los últimos cuatro años orientó su trabajo legislativo alrededor del control político. Promovió debates alrededor de la ejecución presupuestal e impulsó mociones de censura contra ministros del Gobierno Petro.

Andrea Padilla Villarraga - Alianza Verde

Doctora en Derecho, activista y columnista ocasional. Llegó al Senado en 2022 y desde allí logró aprobar seis leyes para la defensa de los derechos de los animales, su bandera principal. Entre ellas está la ley Ángel, que sanciona los malos tratos y crueles contra los animales mediante penas de cárcel y otras sanciones. Otros de sus proyectos legislativos han incluido el reemplazo progresivo de los perros usados en seguridad y la creación de albergues públicos regionales.

Hernán Cadavid Márquez - Centro Democrático

El actual representante, quien es oriundo de Barbosa y llegó al Congreso en 2022, es abogado especialista en derecho público con maestría en derechos humanos, derecho internacional humanitario y estudio de los conflictos armados. Fue uno de los asesores legislativos del entonces senador Álvaro Uribe y en 2022 fue el segundo representante más votado del partido. Ha enfocado su trabajo al control político y ha sido un crítico del Gobierno Petro. Integró la Comisión de Acusaciones.

Katherine Miranda Peña - Alianza Verde​

Politóloga, llegó a la Cámara en 2018 y se reeligió en 2022 como la más votada de la Alianza Verde. Ha liderado diferentes iniciativas juveniles y define la paz, la anticorrupción y el medio ambiente como sus ba nderas. Fue la primera presidenta de la Comisión Tercera (Hacienda y Crédito Público) y ha propuesto proyectos de ley relacionados con temas como género, el sistema de salud y la niñez. Hace parte del ala crítica e independiente al presidente Gustavo Petro en los verdes, aun cuando su partido está declarado de Gobierno.

Jota Pe Hernández - Alianza Verde​

Llegó como ‘outsider’ al Congreso en 2022 y fue uno de los senadores más votados. Nació en Bucaramanga y tiene estudios en comunicación social y periodismo, pero no pudo terminar por falta de recursos. Por eso se dedicó a la generación de contenido. Ha sido opositor al Gobierno Petro y partícipe de más de 100 proyectos de ley durante este cuatrienio, según Congreso Visible.

Angélica Lozano Correa - Alianza Verde​

Abogada. Fue elegida concejal de Bogotá para 2013 y renunció para dar el salto a la Cámara de Representantes, donde fue elegida en 2014. Llegó al Senado en 2018 y se reeligió en 2022. Sus causas incluyen primordialmente género y medioambiente, pero también transparencia e igualdad. A partir de ellas ha sido autora de 20 leyes. Fue la primera mujer en presidir la Comisión Cuarta (Presupuesto) del Senado

Daniel Gómez Gaviria - Coalición Ahora Colombia

Economista, ha trabajado con políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación, MinComercio, Fedesarrollo, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Actualmente es profesor universitario y vicepresidente del Consejo Privado de Conectividad, lo que complementa su perfil analítico. Es su primer cargo de elección popular. También define la música como un pilar fundamental de su vida. Hace parte del Coro Fermata de Bogotá.

Jorge Enrique Robledo - Coalición Ahora Colombia

Si bien en 2022 Jorge Robledo hizo una pausa a su actividad legislativa e incluso, contempló no volver al Capitolio, en este 2026 está decidido a asegurar una curul en el Parlamento. No es un escenario ajeno para el tolimense. Durante más de 20 años ocupó uno de los escaños y en más de una decena de veces fue reconocido como el mejor congresista del país. Además de su rol opositor y su riguroso control político, ha liderado proyectos alrededor de la defensa del sector cafetero, la soberanía nacional y la industria criolla. Es autor de más de un centenar de proyectos de ley y lideró más de 200 debates de control político.

Jennifer Pedraza Sandoval - Coalición Ahora Colombia

Según el más reciente sondeo del Panel de Opinión, una medición de la firma Cifras y Conceptos que le mide el aceite al país en diferentes frentes, Jennifer Pedraza es –igualando con la también congresista Catherine Juvinao–, la mejor representante del país. Abanderando causas que van desde la educación hasta la defensa a ultranza de los derechos de la mujer, la congresista bogotana se ha destacado por su control político y su vigilancia al Ejecutivo. Fruto de su trabajo, tras pasar apenas cuatro años en Cámara, ahora busca llegar al Senado e incluso, sonó como cabeza de lista.

Juanita Ariza Guzmán – Liberalismo

Activista ambiental y creadora de Red Nacional del Agua de Colombia, esta defensora de los derechos humanos y ambientales pretende llevar sus causas al Senado. No es un escenario ajeno para ella. Fue cofundadora y secretaria técnica de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Congreso. Una de sus máximas propuestas es crear la Agencia Nacional del Agua, como una entidad especializada en el acceso, calidad y disponibilidad del recurso.

Juan Carlos Losada – Liberalismo

El representante bogotano, quien suma ocho años en la Cámara, busca hacerse a un escaño en el Senado. Crítico de la dirigencia liberal y decidido a impulsar causas animalistas, ambientales y pacíficas, ha sido reconocido por proyectos como el que pretende la regulación del cannabis y una nueva política de drogas.

Betsy Martínez Zapatero – Con toda por Colombia

De origen barranquillero, esta abogada convirtió un doloroso episodio de abuso sexual que sufrió su hija a manos de un familiar en una consigna en pro de la defensa de la niñez y las familias. Por ello, como cabeza de lista del movimiento ‘Con Toda por Colombia’ –del exconcejal Juan Daniel Oviedo–, Martínez pretende trabajar por una justicia que no sea revictimizante y fortalecer el rol de comisarías de familia.

Olga Lucía Caro Jacome – Salvación Nacional

Durante más de dos décadas, esta ecóloga con maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad ha orientado sus esfuerzos en promover el desarrollo sostenible. Ratificando su rol técnico, asegura que su intención de llegar al Capitolio es combatir la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de fauna y flora. Para ello, propone proteger la biodiversidad, castigar con dureza los delitos ambientales y avanzar en la transición energética.

Yaini Isabel Contreras – Pacto Histórico

Por cuenta de su liderazgo y trabajo a favor de comunidades indígenas, en particular del pueblo zenú, esta dirigente social logró abrirse paso en la lista cerrada del Pacto Histórico y se hizo a más de 42.000 votos. Desde el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú de Córdoba y Sucre, Contreras ha estado al frente de procesos comunitarios de promoción de derechos de mujeres indígenas y defensa territorial. Trabajó en la consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP).

Oscar Heilbron Schemell – Salvación Nacional

¿Qué lleva a un médico, acostumbrado a los quirófanos, a cambiar un consultorio por un escaño en el Congreso? Para el cirujano cardiovascular Óscar Felipe Heilbron se trata de lo mismo que ha venido haciendo desde hace más de 15 años: salvar vidas. “He sido paciente del sistema y llevo más de 15 años peleando contra él para que mis pacientes reciban lo que yo considero médicamente necesario. No lo que autoriza un burócrata”.

Deisy Dorelly Guanaro – Oxígeno

Con apenas 11 años, Deisy Guanaro vivió los horrores de la guerra que aún desangra a Colombia: fue víctima de reclutamiento infantil y abuso sexual a manos de las extintas Farc. Su dolor lo convirtió en una consigna y, con valentía, sigue alzando la voz para evitar la impunidad y la indiferencia. “Soy una mujer que sobrevivió a la violencia de quienes hoy pretenden lavarse la cara en la política. Quiero ser la voz que no negocia la verdad ni se arrodilla ante la impunidad”.

María Eugenia Londoño – Pacto Histórico

Como dirigente gremial y desde un activismo de izquierda, María Eugenia Londoño, “la profe”, le apuesta a llevar las banderas de la educación, los derechos de las mujeres y la paz al Congreso. De origen pereirano, ha militado en el Partido Comunista y ha integrado el sindicato de maestros más grande del país: Fecode. Llega bajo el brazo con una propuesta de Ley Orgánica de Educación en pro de la gratuidad y desprivatización.

Tatiana Paola Villarreal – Salvación Nacional

“No hablo de la salud desde un escritorio. Hablo desde la sala de espera”. Para esta médica internista, la actual crisis que vive el sistema –visible particularmente en la entrega de medicamentos–, solo puede ser atendida por alguien que lo conoce desde adentro y puede comprometerse a promover un enfoque en salud humano, oportuno y digno. Busca llegar al Senado para impulsar medidas para recuperar la viabilidad financiera del sistema y proteger la salud de los colombianos.

Beatriz Uribe Botero – Oxígeno

Fue ministra de Ambiente y Vivienda durante el primer periodo de Juan Manuel Santos y luego presidenta de la naciente Agencia Nacional de Minería. Fue consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y asesora de los ministerios de Salud, Educación y Hacienda. Por cuenta de esa trayectoria y experiencia tanto en el sector público como privado, decidió dar el salto y buscar el apoyo popular para llegar al Senado. “Entiendo profundamente el anhelo de las familias por tener un hogar propio y poseo el conocimiento técnico para hacerlo realidad”.

Juliana Gutiérrez Zuluaga – Creemos

“De él comparto los mismos valores y la misma visión de país, pero no soy un clon”. Juliana Gutiérrez ratifica que no es la heredera ni la voz del alcalde Federico Gutiérrez en el escenario nacional. Busca llegar al Senado con voz y una idea propia. La pérdida de un hijo por cuenta del cáncer y el encarar una enfermedad degenerativa que aqueja a su hija, lejos de afligirla, forjaron en ella y su familia una causa social en pro de la niñez. “Puedo ser una voz para muchas familias que han vivido una situación difícil”, defiende con toda autoridad.

Sara Jaramillo Gallego – Creemos

En su primera aventura electoral, después de tener programa propio en Teleantioquia y forjar proyectos empresariales y educativos, esta veterinaria zootecnista le apuesta a llegar al Senado con el compromiso de transformar el bienestar animal alrededor del desarrollo humano, social y ambiental. “Los animales (y las personas que dependen de ellos o trabajan con ellos) siguen siendo abordados desde la fragmentación, la improvisación o la reacción”, reclama, señalando que garantizará representación con criterio técnico.

Wilder Zapata Torres – Creemos