Tres casos, un drama: el fuego que expuso conflictos y descuidos

Un paciente psiquiátrico absorto en un delirio, un amor matrimonial roto que terminó en luto y un fogón descuidado que sirvió de chispa para una absurda tragedia que dejó a una pequeña niña huérfana, hacen parte de las historias que en apenas ocho días recordaron que los incendios –que cada tanto sacuden los barrios de la ciudad– están lejos de ser una mera cifra.



Desde las laderas de la comuna de Manrique, pasando por las calles del barrio La Milagrosa y hasta el barrio Santa María la Nueva, en Itagüí, la furia del fuego dejó una estela de destrucción con múltiples y complejos matices.





Mientras en un caso la fatalidad vino por cuenta de la furia de una esposa que, al parecer, bajo los efectos del alcohol habría atacado a su cónyuge según testigos, en otro el detonante habría sido un descuido doméstico descubierto demasiado tarde.



En el barrio Andalucía, las llamas ardieron durante la mañana del domingo 1 de febrero, envolviendo una casa de tres pisos. Lea también: Bandas habrían intentado asesinar a paciente psiquiátrico que provocó incendio en Andalucía, Medellín





Desde las 9:00 de la mañana, una gigantesca columna de humo irrumpió como un mal presagio en el nororiente de Medellín. La escena fue vista incluso desde el Metrocable, desde donde decenas de transeúntes captaron el suceso en videos que se difundieron con velocidad por internet.



En medio de la confusión de decenas de vecinos que lanzaban con desespero baldados de agua y apuntaban sus mangueras domésticas a la casa incinerada, comenzó a esparcirse el rumor de que el iniciador del caos era un hombre de 31 años que le prendió candela a su propia casa en un arranque de cólera.



Luego de que los organismos de socorro lograron controlar las llamas, que alcanzaron a regarse por otras casas cercanas, la historia emergió.



La madre del hombre de 31 años señaló que este era un paciente psiquiátrico afectado por una descompensación. “(...) no quiso el medicamento, no quería desayuno y decía que se quería morir. Luego se alteró, tumbó cosas y dijo que sabía cómo desquitarse. Salí a pedir ayuda y cuando regresé vi que estaba incendiando la casa”, relató la madre.



Aunque por fortuna la situación no costó vidas, luego trascendió que el hombre descompensado sí estuvo cerca de ser atacado por una estructura armada con presencia en el barrio, en una situación que fue repudiada por muchos.



Viendo lo absurdo de que al hombre le cobraran venganza por una acción salida de la locura, algunos lo ayudaron a “volarse” del barrio antes de que atentaran contra su vida, logrando que posteriormente éste fuera puesto bajo custodia de la Policía y el cuidado del Hospital Mental.





Pocas horas antes de que en Andalucía los baldes pasaran de mano en mano, en el barrio La Milagrosa, ubicado también en el oriente de Medellín, se desarrollaba otra historia.



Hacia la 1:24 de la madrugada del sábado 31 de enero, una casa se incendió con un hombre adentro.



Poco después de la emergencia, comenzaron a emerger detalles de lo ocurrido a través de testimonios de algunos vecinos.



“La mujer con la que vivía llegó borracha y esto provocó una discusión, porque él no le quiso abrir la puerta. Ella salió de la casa, compró gasolina y le echó el combustible por la ventana y le prendió fuego, con él adentro”, dijo uno de los vecinos, sugiriendo la hipótesis de un ataque.



La mujer implicada, según narraron las autoridades y otras fuentes, se habría dirigido a la Terminal de Transportes del Sur, en Guayabal, en donde compró un tiquete hacia el primer destino que encontró. Mientras el hombre quemado, que había logrado salir de la casa por sus propios medios, fallecía en un hospital, la mujer tomó rumbo a Pereira.



Se presume que tras pasar varios días, también con quemaduras que se le complicaron por la falta de atención médica, la mujer terminó entregándose en una sede de la Defensoría del Pueblo, desde donde fue puesta a disposición de la justicia. Lea también: Tres personas murieron tras incendios estructurales en el Aburrá este fin de semana





Tanto de la familia del hombre fallecido como allegados de la mujer trascendieron testimonios que apuntaban a una relación tormentosa y violenta entre ambos, en una situación que puso de relieve la aguda problemática de violencia intrafamiliar en Medellín.



Finalmente, en el municipio de Itagüí, el tercer hecho ocurrió en el barrio Santa María la Nueva el pasado domingo 8 de febrero, cuando una pareja de esposos quedó atrapada en un incendio en su propia casa.



Según pudo reconstruirse, los hechos ocurrieron hacia las 4:45 de la tarde, cuando el joven matrimonio puso en la estufa una olla para preparar el almuerzo, pero se quedaron dormidos.





El contenido de la olla se quemó y lamentablemente las ventanas de la vivienda estaban cerradas, generando que en el interior del apartaestudio comenzaran a acumularse los gases. Pasados los minutos, el humo comenzó a salir por las rendijas, lo que alertó a los los vecinos que tumbaron la puerta en busca de víctimas.



“Ellos como que se pusieron a cocinar y tenían la ventana tapada, por lo que el humo salía por debajo de la puerta. Fue entonces cuando tuvieron que dañar las cerraduras para poder entrar”, narró un testigo, señalando que la pareja fue arrastrada hasta la calle y trasladada al hospital San Rafael de Itagüí.



Según el reporte de los organismos de socorro, ambos ya habrían llegado allí sin signos vitales.



Por fortuna, una hija de aquel matrimonio, que por algún momento también se presumió desaparecida, no se encontraba en el lugar.



Para conocer el balance de estas emergencias, este diario consultó con los organismos de socorro las cifras de incendios en lo que va de este año, que arrojaron un total de 71 incendios estructurales, solamente en la jurisdicción de Medellín.



Si bien los datos no dan cuenta de un incremento inusitado en estas emergencias —que equivalen a una octava parte del acumulado de 2025— en todos los casos, las dolorosas pérdidas de vidas y de enseres volvieron a evidenciar que la tragedia aparece sin importar condiciones de tiempo y lugar.



Medellín lleva 122 incendios este año