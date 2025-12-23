¿Qué está pasando? Otro bus se accidentó en vías de Antioquia: 12 heridos dejó siniestro en Ituango

¿Qué está pasando con los buses del departamento? Es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen luego de conocerse un segundo accidente de uno de estos vehículos en menos de 24 horas en el departamento.

El nuevo incidente ocurrió en la tarde del lunes 22 de diciembre cuando un bus de servicios especiales que se movilizaba cerca de la represa de Hidroituango terminó volcado con cerca de 30 pasajeros. Según trascendió el conductor del automotor –que llevaba a varios obreros de la empresa Servinci, contratista encargado de la adecuación de la vía al corregimiento El Aro– perdió el control del vehículo cuando este se movilizaba por el kilómetro 7+700, específicamente el sector El Bombillo , por lo que el bus quedó volcado y atravesado sobre todo el corredor vial.

De acuerdo con los reportes de la emergencia, el incidente dejó por lo menos 12 lesionados, de los cuales tres habrían sufrido heridas de gravedad, por lo que debieron ser trasladados a un centro médico de Yarumal. Los demás fueron atendidos en Ituango y en San Andrés de Cuerquia.

Este incidente se dio justo el mismo día del grave accidente de un bus intermunicipal en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, en el que un automotor cayó a un abismo con 25 pasajeros.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín informaron que ese suceso también dejó 12 personas lesionadas, de las cuales seis fueron trasladadas a centros asistenciales de la capital antioqueña. Por fortuna, no hubo víctimas.