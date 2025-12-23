¡Ojo! Alcaldía de Itagüí desmintió cadena de Whatsapp sobre pico y placa en diciembre

La Alcaldía de Itagüí ha lanzado una alerta a raíz de un mensaje falso que ha comenzado a circular en redes sociales y que ha puesto los “pelos de punta” a los conductores que por circulan por el municipio.

Y es que según ha trascendido, personas inescrupulosas han hecho circular un bulo en Whatsapp en el que indican que la suspensión del pico y placa en este municipio no habría arrancado en este 23 de diciembre como estaba previsto, sino que supuestamente apenas iniciaba desde el primer minuto del 24 de diciembre.



Para darle más realismo a la mentira, los inescrupulosos habrían alterado digitalmente una imagen del decreto firmado por el alcalde Diego Torres para que se viera que la suspensión arrancaba desde la media noche del 24. E incluso lo fecharon el 11 de enero, fecha completamente desubicada.