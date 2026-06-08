Caso Alexander Avendaño: operador del planchón asegura que hubo agresiones contra su personal

La empresa Inversiones Los Lagos de Guatapé S.A.S., propietaria del planchón Supreme, se pronunció sobre la muerte de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que desapareció el pasado 24 de mayo tras caer a las aguas del embalse Peñol-Guatapé durante una fiesta a bordo de la embarcación. Su cuerpo fue hallado cinco días después.
En un comunicado revelado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la compañía aseguró que los miembros de la tripulación “habrían sido objeto de agresiones, intimidaciones y alteraciones del orden”, situación que, según indicó, dificultó las labores de supervisión y control de los pasajeros durante el recorrido. Además, sostuvieron que se trató de una situación extraordinaria y ajena a la operación habitual del servicio.
El pronunciamiento llega en momentos en que la Fiscalía y otras autoridades intentan establecer qué ocurrió realmente a bordo del planchón.
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Los investigadores analizan varias hipótesis, entre ellas si Avendaño cayó accidentalmente al agua, si se lanzó para escapar de las agresiones o si pudo haber sido empujado por terceros. Según videos conocidos públicamente, el joven se encontraba rodeado por varias personas que lo increpaban y golpeaban antes de terminar en el embalse.