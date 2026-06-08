Caso Alexander Avendaño: operador del planchón asegura que hubo agresiones contra su personal

La empresa Inversiones Los Lagos de Guatapé S.A.S., propietaria del planchón Supreme, se pronunció sobre la muerte de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que desapareció el pasado 24 de mayo tras caer a las aguas del embalse Peñol-Guatapé durante una fiesta a bordo de la embarcación. Su cuerpo fue hallado cinco días después. En un comunicado revelado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la compañía aseguró que los miembros de la tripulación “habrían sido objeto de agresiones, intimidaciones y alteraciones del orden”, situación que, según indicó, dificultó las labores de supervisión y control de los pasajeros durante el recorrido. Además, sostuvieron que se trató de una situación extraordinaria y ajena a la operación habitual del servicio. El pronunciamiento llega en momentos en que la Fiscalía y otras autoridades intentan establecer qué ocurrió realmente a bordo del planchón. También le puede interesar: Muerte de Alexander en Guatapé: MinTransporte reveló posibles fallas en seguridad en el planchón y advirtió sanciones Los investigadores analizan varias hipótesis, entre ellas si Avendaño cayó accidentalmente al agua, si se lanzó para escapar de las agresiones o si pudo haber sido empujado por terceros. Según videos conocidos públicamente, el joven se encontraba rodeado por varias personas que lo increpaban y golpeaban antes de terminar en el embalse.

El caso también derivó en cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la embarcación. Aunque el Ministerio de Transporte confirmó que el planchón contaba con la documentación exigida para operar, advirtió que ello no exime a la empresa de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. La cartera señaló posibles incumplimientos relacionados con el uso obligatorio de chalecos salvavidas y otras medidas de seguridad previstas en la Ley 1242 de 2008, por lo que la empresa podría enfrentar sanciones administrativas si se comprueban irregularidades. Por ahora, la mayor certeza es que en el video difundido sobre el incidente, en el que se ve a un grupo de gente rodeando, increpando y golpeando a Alexander, ninguno tenía chaleco salvavidas. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que “cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones” y recordó que tanto pasajeros como tripulantes deben portar chalecos salvavidas durante todo el recorrido. Por su parte, la familia de Alexander ha insistido en que el joven fue víctima de una agresión colectiva antes de caer al agua. Su hermana, Eliana Avendaño, quien también estaba en la embarcación, relató que desde el inicio de la fiesta sintieron rechazo por parte de otros asistentes y aseguró que, minutos antes de la tragedia, varias personas golpearon y arrinconaron a su hermano. “No sé por qué le empezaron a pegar”, manifestó en declaraciones recogidas por medios de comunicación. Ella habría sido la que gritó que Alexander no sabía nadar cuando cayó al agua. La joven también respondió a quienes le han preguntado por qué no se lanzó al agua para intentar rescatarlo. Según explicó, ella tampoco sabía nadar y consideró que ambos habrían muerto. “Los dos nos hubiéramos muerto y ahora quién contaría lo que pasó”, afirmó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.