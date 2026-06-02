“Petro quiere perpetuarse en el poder”: gobernador de Antioquia cuestionó ataques del presidente a las elecciones

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó las descalificaciones que recientemente realizó el presidente Gustavo Petro a los resultados de la primera vuelta presidencial, asegurando que detrás de ellas no habría otra cosa que la intención de perpetuarse en el poder.
Las declaraciones del mandatario seccional se produjeron en la antesala de un nuevo encuentro de la Federación Nacional de Departamentos, en el que los distintos gobernadores del país discutirán varias problemáticas nacionales y revisarán también el proceso electoral en sus diferentes territorios.
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“Hoy tenemos convocada esta reunión extraordinaria con todos los gobernadores porque queremos respaldar nuestras instituciones y una de las instituciones más importantes, más potentes, reconocidas por observadores electorales de distintas latitudes, la electoral. La Registraduría ha dicho que hay una coincidencia superior al 99,9% entre el escrutinio y el preconteo”, expresó.
“El presidente pretende perpetuarse en el poder, cambiar la Constitución y llevarnos por un camino que a muchos hace unos años les sonaba a risa, pero es el camino de querer destruir las instituciones, de imponerse a través del populismo y de perpetuarse en el ejercicio del gobierno destruyendo las libertades y la economía”, aseveró el gobernador.