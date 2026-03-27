Tortugas, loras y pericos: los animales silvestres que más se han rescatado en el Valle de Aburrá desde 2024

Desde 2024 hasta hoy, 4.607 animales han llegado a los centros de atención en el Valle de Aburrá tras haber sido víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Pero, el 20 % restante proviene de incautaciones realizadas por las autoridades, muchas de ellas posibles gracias a denuncias y a los controles viales.

De hecho, según el Amva, casi el 80 % de estos casos corresponde a entregas voluntarias, es decir, ciudadanos que decidieron devolver los animales al reconocer que no era correcto tenerlos en cautiverio.

Los datos los brindó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Amva, entidad que comentó que detrás de esta cifra hay una realidad compleja, pero también un nuevo cambio de pensamiento: cada vez más personas entienden que los animales silvestres no deben vivir en casas.

Entre las especies más afectadas aparecen, en su mayoría, animales que ni siquiera pertenecen de forma natural al Valle de Aburrá, lo que demuestra que las redes de tráfico operan en distintas zonas del país.

Por ejemplo, las tortugas encabezan la lista con 2.961 individuos de diferentes tipos; les siguen varios tipos de loras, con 1.104 casos, y los pericos reales, con 769.

También han sido rescatados canarios silvestres, boas, sinsontes, guacamayas y primates como titíes cabeciblancos y monos cariblancos. Cada uno de estos animales representa una vida arrancada de su entorno natural, muchas veces en condiciones que ponen en riesgo su supervivencia.

A esta problemática se suma el impacto ambiental generado por prácticas como el uso de la palma de cera, que sigue afectando los ecosistemas al provocar pérdida de hábitats y reducción de la biodiversidad.

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La invitación a la ciudadanía es clara: optar por plantas cultivadas, especies no amenazadas o materiales reciclables es una forma sencilla de proteger la naturaleza. En paralelo, las autoridades han decomisado más de 1.500 metros cúbicos de madera desde 2024, evidenciando que el daño a los recursos naturales va más allá de la fauna.

En este contexto surge la campaña “ComPasión por la Vida Silvestre”, que busca llamar la atención sobre estas prácticas ilegales, especialmente en temporadas como Semana Santa, cuando aumentan la compra, venta y uso de animales y plantas silvestres.

Durante estos días se reforzarán los controles y las jornadas de sensibilización en terminales de transporte, carreteras, parques e iglesias, con el apoyo de distintas entidades. En total, se realizarán 12 operativos enfocados en llevar un mensaje claro: proteger la vida silvestre es una responsabilidad de todos.