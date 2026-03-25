Cierre en la Avenida El Poblado se demora: Alcaldía ya confirmó cuántos días tardará el arreglo

Las obras para reparar el daño en la Avenida El Poblado a la altura del Dann Carlton, en Medellín, tardarían cerca de un mes si el clima lo permite. Así lo dio a conocer la Alcaldía de Medellín este miércoles, cuando informó cómo van los trabajos para recuperar este importante corredor vial de la ciudad tras la socavación que afectó este eje vial. Cabe recordar que la emergencia se originó el pasado 19 de marzo, cuando una fuerte lluvia —en la que en un corto lapso cayó un tercio del agua lluvia esperada en un mes— provocó una falla en la vía a la altura de la quebrada La Presidenta. Amplíe la noticia: ¿Por qué ahora aparecen tantos huecos en las calles de Medellín? Experto explica las razones

A raíz de esto, parte de la estructura que sostenía la avenida colapsó justo cuando un bus de Sabaneta cruzaba el corredor vial. El enorme cráter que surgió tras el suceso ha generado afectaciones en la movilidad y encendió las alertas por el riesgo en la zona. Según detalló el Distrito, este punto ya tenía una condición particular: la vía fue construida hace años sobre un antiguo paso de la quebrada. Con las lluvias, esa base cedió, lo que terminó causando el daño que hoy mantiene restringido el paso de vehículos en sentido Sur-Norte.

Desde entonces, durante el pasado fin de semana se iniciaron labores previas como revisión del terreno, adecuación del área y llegada de materiales. La Secretaría de Infraestructura y su par de Medio Ambiente comentaron que para solucionar el problema, las autoridades optaron por una intervención más rápida de lo habitual: en lugar de construir todo desde cero, se están instalando estructuras prefabricadas que permiten avanzar por partes y ahorrar tiempo. Entre ellas hay grandes piezas de concreto que funcionarán como un canal cerrado para conducir el agua de la quebrada de forma segura.

“Acaban de llegar unas estructuras del box coulvert prefabricado que viene en forma de U. De esta manera vamos a ganar tiempo en la construcción”, explicó el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo. Puede leer: Video | Así se llenó La Presidenta en hora y media; cayó el 34 % del promedio de lluvia de marzo La idea es que este nuevo sistema no solo repare el daño actual, sino que también aumente la capacidad para manejar el agua y evitar futuras emergencias en este mismo punto. Si todo avanza según lo previsto, en aproximadamente 30 días la vía podría estar nuevamente habilitada, devolviendo la normalidad a uno de los corredores más transitados de la ciudad. Lea también: Emergencia en obras de intercambio vial en Medellín deja cuatro viviendas afectadas y siete familias evacuadas Mientras avanzan las obras, la movilidad en la zona sigue con restricciones. Los cierres parciales en la avenida se mantendrán y la presencia constante de 15 agentes de tránsito ayudará a organizar el flujo de vehículos y reducir el impacto en conductores, peatones y ciclistas.

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