Antioquia registró el déficit habitacional más bajo desde 2019 gracias a inversiones de la Gobernación

Gracias a una inversión de casi $1.000 millones por parte de la Gobernación de Antioquia durante la actual administración, que permitió la gestión de 41.000 mejoramientos de vivienda, el departamento registró el déficit habitacional más bajo desde el año 2019, pasando de un 25.7% a un 21.7%, esto según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (EVC) Dane 2025.

Si bien a nivel nacional apenas hubo una reducción del 1.2%, pasando de 26.8% a 25.6%, en Antioquia el panorama pinta diferente, esto debido a la autonomía de ejecución que ha tenido la gobernación tras el abandono del Estado con la puesta en Stand By de varios proyectos y recursos.

Lea más: 41% tiene casa propia y crecen los hogares de una sola persona en Antioquia, así viven los paisas según el Dane

El déficit habitacional se mide en dos puntos: cualitativo y cuantitativo. Respecto al primero, en Antioquia se pasó de 19.4% en 2021 a 16.4% en 2025. Dicha reducción obedece, precisamente, a los 41.000 mejoramientos de vivienda y las 12.667 viviendas nuevas que se contrataron por VIVA, la empresa de Vivienda de Antioquia. Las intervenciones se llevan a cabo en 124 de los 125 municipios de Antioquia, y constan de instalación de pisos y paneles solares, adecuación de baños y cocinas, dotación de soluciones en acueducto y alcantarillado, entre otras acciones. A la fecha, desde 2024, se han ejecutado más de 8.000 mejoras.

Cabe aclarar que las intervenciones son priorizadas para mujeres y madres cabeza de familia, población rural y hogares en condiciones de extrema pobreza.

En cuanto al ítem habitacional cuantitativo sí hubo un aumento: pasó de 3.9% en 2023 a 5.4% en 2025. Esto, según la gobernación, ocurrió en gran parte por la suspensión del programa nacional Mi Casa Ya, y también al incremento de la tasa de interés que encarece los créditos hipotecarios. Por ejemplo, los topes de la vivienda social se dispararon: $30 millones para Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y hasta $45 millones para Viviendas de Interés Social (VIS).

Entérese: 552 familias de Urabá, el Oriente y el Valle de Aburrá, cada vez más cerca de tener vivienda propia con ‘Mi Casa Antioquia Ya’

Pese a este panorama, el año pasado la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la creación del Subsidio Departamental de Vivienda y Hábitat, el primero de su tipo en Colombia, con una inversión de $75.000 millones, lo que ayudó a mejorar los índices habitacionales en el departamento.

Por su parte, la empresa Viva mediante su programa ‘Mi Casa Antioquia Ya’ ha hecho dos convocatorias que beneficiaron a casi 3.500 familias: 2.932 en febrero y otras 552 en el mes actual.

“La reducción del déficit habitacional trasciende lo estadístico: cada punto porcentual representa miles de familias accediendo a condiciones de vida dignas, con efectos multiplicadores en salud, educación y cohesión social. En términos económicos, la política de vivienda dinamiza el sector constructor generando miles de empleos”, dijo la Gobernación de Antioquia en un comunicado.

De acuerdo a la hoja de ruta Visión Antioquia 2040, la gobernación espera llegar a la meta de déficit cero para ese mismo año, con o sin ayuda del Gobierno Nacional.