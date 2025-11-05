x

Apartadó inaugura su primer laboratorio de robótica: cerca de 225.000 estudiantes de Urabá se verán beneficiados

Este espacio estará equipado con impresoras 3D, computadoras de última generación, un televisor de 75 pulgadas táctil y otros equipos de tecnología. Conozca aquí los beneficios de este laboratorio.

  Acto de inauguración del primer laboratorio de robótica en Apartadó, donde estuvo presente el viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Fernando Henao. FOTO: Cortesía MinCiencias
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

05 de noviembre de 2025
El Urabá antioqueño le da la bienvenida al primer laboratorio de robótica de Apartadó, un espacio dotado con equipos de última tecnología para el desarrollo de actividades de pensamiento computacional y programación, electrónica maker, inteligencia artificial, energías renovables, ciencias y medio ambiente, ingeniería y construcción, e impresión 3D.

La inauguración se llevó a cabo en la Institución Educativa San Francisco de Asís, donde estuvieron presentes más de 300 estudiantes y 30 docentes. Al acto, asistió el viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Fernando Henao, quien afirmó que este laboratorio permitirá mejorar el proceso pedagógico que impartan los docentes locales que dispondrán de este espacio.

“Más allá de la entrega de un laboratorio, iniciamos un proceso pedagógico de formación junto a la Universidad Nacional de Colombia, con docentes altamente cualificados, incluso con formación doctoral, que acompañarán a los maestros locales en el uso y apropiación de estos espacios de aprendizaje”, expresó el viceministro.

Desde la Alcaldía de Apartadó celebraron esta entrega que promete beneficiar a 225.000 jóvenes de la subregión.

“Un espacio con grandes equipos, impresoras 3D, computadoras de última generación y un televisor de 75 pulgadas táctil. Tenemos un sinnúmero de mecanismos y herramientas para la robótica. Hoy, 25.000 estudiantes que tiene Apartadó, y los cerca de 200.000 estudiantes que tenemos en toda la región podrán beneficiarse de este espacio”, indicó el Jaminton Vives Serna, secretario de Educación de Apartadó.

Esta entrega hace parte del programa Colombia Robótica, una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), cuya inversión es de $6.300 millones y que promueve la vocación científica de jóvenes a través de espacios de aprendizaje conocidos como STEAM Labs. A la fecha, más de 5.800 niñas, niños y adolescentes se han beneficiado de los 29 laboratorios de este programa implementados en distintas regiones del país.

Según MinCiencias, en el municipio de Apartadó se ha realizado una inversión de $1.842 millones para el fortalecimiento científico del territorio, además de $552 millones provenientes del Sistema General de Regalías, destinados a proyectos locales de ciencia, tecnología e innovación

Preguntas sobre la nota:

¿Qué es un laboratorio de robótica educativa?
Es un espacio con equipos tecnológicos donde estudiantes aprenden programación, inteligencia artificial y diseño de proyectos científicos.
¿Qué entidades apoyan el proyecto?
El Ministerio de Ciencia, la Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía de Apartadó.
¿Qué beneficios ofrece el programa Colombia Robótica?
Promueve la educación STEAM y forma a docentes para integrar la tecnología en las aulas.
Utilidad para la vida