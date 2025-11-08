¿Qué pasa en Nariño, Antioquia?: en zona rural, un exconcejal fue asesinado por hombres armados

En la tarde del 8 de noviembre, las autoridades fueron alertadas de la presencia de un cuerpo sin vida en la zona rural de Nariño, Antioquia. Según ha conocido EL COLOMBIANO, la víctima sería Luis Fernando Ocampo Arias, exconcejal de ese municipio y propietario de una escalera (el vehículo que transporta personas y objetos por las veredas de esta parte del país).

Le puede interesar: Masacre en El Carmen del Viboral: motociclista mató a tres ciudadanos y dejó un herido de gravedad

Según informes previos, la víctima habría sido detenida por hombres armados, y lo ejecutaron al borde del camino. Este hecho de sangre aumenta la zozobra de la población de ese municipio por la presencia de integrantes de grupos armados ilegales. Hace unos días, Erika Cardona Pérez, alcaldesa de Nariño, denunció la intimidación de la que son blanco los habitantes de la vereda El Recreo, de ese municipio. La mandataria pidió a las autoridades celeridad en la investigación y captura de los delincuentes.