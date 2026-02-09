Tras el asesinato de dos uniformados en Anorí, denuncian uso de jóvenes como informantes de las disidencias

Tras el asesinato de Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, subintendentes de la Policía de Antioquia, que fueron atacados en el parque principal de Anorí, las autoridades alertaron por el fortalecimiento del Frente 36 de las disidencias de las Farc en este municipio y cómo el grupo armado está instrumentalizando a menores de edad para que se alisten en sus filas.

Las disidencias están utilizando a los más pequeños para que informen sobre los movimientos de la Fuerza Pública, y así estos, puedan atacar sin que las autoridades se lo esperen.

“Vamos a establecer un plan de acción, y va enfocado en sacar o rescatar a jóvenes que han sido instrumentalizados por estos grupos armados que delinquen en esta zona, principalmente del Frente 36 de las Farc. Hay muchas personas que quieren hablar, pero también el temor de las circunstancias, a veces los limita. También vamos a hacer actividades de recolección de información. Sacar a estos jóvenes que vienen siendo instrumentalizados y que, de una u otra forma, están entregando información a los grupos armados que delinquen allí”, denunció el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Le puede interesar: Asesinaron a dos subintendentes de la Policía en ataque armado en Anorí, Antioquia

El secretario de Seguridad y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, también se pronunció sobre la situación en Anorí y aseguró que una parte significativa de los integrantes del Frente 36 es oriunda del mismo municipio, lo que ha facilitado su arraigo en la zona y su capacidad de intimidación.

“La gran mayoría de integrantes del Frente 36 de las Farc son de este municipio. Ahí pudimos ver cuando la Policía logró dar de baja a un sujeto el año pasado, alias Guillermino, y ese peligro se llevó a cabo en ese municipio, rodeado de mucha parte de la población, con bombas blancas y una cantidad de demostraciones de afecto a un tipo de estos. Por eso hablo de anarquía en el municipio”, señaló Martínez.

El funcionario advirtió que el control del Frente 36 ha llegado a tal punto que las autoridades enfrentan serias limitaciones para ejercer su labor cotidiana. Según explicó, imponer un comparendo o llamar la atención por una infracción de tránsito puede desencadenar amenazas inmediatas por parte del grupo armado.

Entérese: Zozobra en Anorí por incursión armada del Clan del Golfo

“Muchas familias sin estigmatizar, tienen hijos, sobrinos, nietos, integrantes del Frente 36 de las Farc, y ayer en el Consejo de Seguridad lo decían. Allá no se puede llamar la atención a nadie porque parqueó mal una moto o un vehículo. Allá no se puede imponer un comparendo porque ahí mismo están amenazando con integrantes del Frente 36”, afirmó.

Tras el doble homicidio de los uniformados, las autoridades anunciaron el refuerzo de las operaciones militares y policiales en la zona, así como estrategias focalizadas para proteger a los menores de edad, debilitar las redes de apoyo del Frente 36 y recuperar la autoridad de la Fuerza Pública en Anorí.