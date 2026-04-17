El presunto asesino de una lideresa trans en Dabeiba irá a la cárcel

El presunto responsable del asesinato de la lideresa trans, Fernanda Domicó, irá a prisión por orden de un juez de control de garantías. El hombre llamado Jhon Ever Martínez Avendaño habría cometido el asesinato que enlutó a Dabeiba, en el Occidente antioqueño, el 24 de julio de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ella salió de su vivienda y se encontró con el hoy procesado en una finca que ambos frecuentaban.

Según la investigación, en ese lugar el hombre la atacó con un objeto contundente y un arma cortopunzante, causándole la muerte. Posteriormente, trasladó el cuerpo hasta inmediaciones de un riachuelo y lo abandonó en una zona boscosa, donde fue hallado por habitantes del sector.

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Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, cargos que no fueron aceptados por el procesado. La juez del caso le ordenó su traslado a la cárcel como medida de aseguramiento avanza el proceso judicial.

El crimen generó profunda conmoción en Dabeiba y en el departamento. El cuerpo de Fernanda Domicó fue hallado un día después del ataque, lo que desató rechazo entre organizaciones sociales, autoridades y la comunidad.

Domicó era una mujer indígena trans, líder social y defensora de derechos humanos, reconocida por su trabajo comunitario y su liderazgo. Además, era la única mujer trans comandante de un cuerpo de bomberos en Colombia, lo que la convirtió en un símbolo de resistencia en un territorio marcado por la exclusión.

Tras conocerse el crimen, la Gobernación de Antioquia, encabezada por Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables. “Rechazamos este acto atroz y exigimos justicia para Fernanda”, expresó en su momento.

Colectivos sociales del municipio la describieron como una mujer “valiente, amorosa y digna”, y resaltaron que su vida estuvo marcada por la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables.

El caso sigue siendo emblemático en la lucha contra la violencia hacia personas LGBTIQ+ y líderes sociales en Antioquia.

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