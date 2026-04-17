Lo mandaron a la cárcel por el asesinato de su esposa, a quien le prendieron fuego tras el crimen, en el Popular, Medellín

Ante la Sijín de la Policía Metropolitana, en el barrio Caribe, de Medellín, Mateo Trujillo Palacios, de 30 años, se presentó para responder por el asesinato de su esposa, Selene Roldán Blandón, de 25, hace un mes en una vivienda de la comuna 1 (Popular), nororiente de Medellín.
Luego de ponerse a disposición de las autoridades, en compañía de su abogado, los investigadores judiciales procedieron con su captura y posteriormente lo presentaron ante el juez de control de garantías para ser procesado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios.