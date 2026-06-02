Colombia ya tiene dorsales para el Mundial 2026: James seguirá con el 10 y Luis Díaz lucirá el 7

La Selección Colombia ya definió los dorsales que utilizarán sus 26 futbolistas durante el Mundial 2026, torneo en el que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará volver a ser protagonista.

La Federación Colombiana de Fútbol entregó oficialmente la numeración que identificará a cada jugador en los compromisos correspondientes al Grupo K. Entre las principales novedades se destaca que David Ospina portará el número 1 en la que será su tercera participación mundialista, mientras que el atacante Andrés Gómez llevará el 26 en su debut en una Copa del Mundo.

Como era esperado, el capitán James Rodríguez conservará el emblemático dorsal 10, símbolo de liderazgo y jerarquía dentro del combinado nacional. Por su parte, Luis Díaz, una de las grandes figuras del equipo cafetero, mantendrá el número 7.

La Selección Colombia iniciará su camino en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de México. Posteriormente enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal en Miami, en uno de los partidos más atractivos de la zona.