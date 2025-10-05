No paran los ataques contra el Inpec: esta vez fue contra un dragoneante de Bellavista, Antioquia

El plan pistola contra los dragoneantes del Inpec en todo el país no dan tragua. En la noche del viernes 3 de octubre se presentó un nuevo ataque, esta vez contra un dragoneante de la cárcel de Bellavista, en Bello, al norte del Valle de Aburrá.
Un dragoneante de apellido Benitez fue asaltado por unos hombres armados en motocicleta que le dispararon en la noche del viernes después de terminar su turno, pero, por suerte salió ileso.
Puede leer: Atacan a dragoneante del Inpec en Armenia: van tres atentados en 48 horas en el país
El atentado ocurrió a escasos 100 metros de la salida del penal.
“Afortunadamente, pues de los cuatro impactos que le hizo, ninguno dio en su inmunidad, gracias a Dios, pero desafortunadamente sí nos da una alerta grave que se encuentre esta oleada, llegue a la ciudad de Medellín y al Valle de Aburrá”, señaló Felipe Quimbayo, vicepresidente nacional del sindicato de empleados unidos penitenciarios del Inpec.