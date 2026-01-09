Video | EE. UU. incautó el quinto petrolero en medio del bloqueo naval a Venezuela en operativo en el Caribe

Estados Unidos incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.
El Olina es “otro buque tanque de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado” y fue incautado después de que “zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses”, dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.
De acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon desde el portaaviones USS Gerald R. Ford y abordaron el buque en aguas internacionales del mar Caribe. La operación se desarrolló sin resistencia ni heridos.
Relacionado: Las compañías petroleras más grandes del mundo invertirán 100.000 millones de dólares para revivir sector petrolero de Venezuela
“La Operación Southern Spear del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental”, indicó la entidad.
“Las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se escudarán en falsas reivindicaciones de nacionalidad (...) Estamos profundamente orgullosos de la fuerza de combate marítima de la Guardia Costera por su incansable ejecución de esta misión. Esto es dominar el mar”, agregó Noem en su publicación junto al video del operativo.