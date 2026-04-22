Tras un disputado partido, Luis Suárez clasificó con Sporting a la final de la Copa de Portugal: casi lesionan al samario

Sporting de Lisboa viajó a Oporto para enfrentar al FC Porto por la semifinal de vuelta de la Taça de Portugal (copa local). El conjunto lisboeta había ganado el partido de ida, jugado el 4 de marzo, con gol de Luis Javier Suárez de penal, así que debía defender esa mínima ventaja en el estadio do Dragão. Los dirigidos por Rui Borges saltaron a la cancha con un fantástico tifo hecho por la fanaticada del FC Porto, donde destacaban algunas de sus leyendas levantando el trofeo de la Copa de Portugal; era verdaderamente un ambiente hostil para los lisboetas. Luis Suárez fue titular como único delantero en punta del Sporting.

Ambientazo en do Dragão

El partido empezó como se esperaba: un conjunto local avasallador, jugando en campo rival, presionando alto y buscando generar peligro a como diera lugar. Al minuto 5, el defensor central portugués de los leones verdiblancos, Gonçalo Inácio, salió lesionado tras chocar con William Gomes y fue reemplazado por el belga Zeno Debast, quien, al minuto 41, salvaría un remate de Gabri Veiga en la raya del arco. Al minuto 43 fue expulsado “Lucho” González, asistente técnico de Francesco Farioli, entrenador del Porto. El primer tiempo culminó sin muchas emociones; Sporting buscó juego directo con Suárez y ganó duelos en las bandas con los extremos Quenda y Catamo. En el segundo tiempo, Porto siguió manejando la pelota y generó escaramuzas de peligro con Veiga, Froholdt y Pietuszewski, pero la línea defensiva de cinco jugadores de Sporting, más la solidez de Rui Silva, mantuvieron el cero. El capitán de Sporting, Morten Hjulmand, salió lesionado.

Casi sufre grave lesión Suárez

Al minuto 86, Luis Suárez se encontraba en campo propio para apoyar la salida de balón del Sporting de Lisboa. En una de esas jugadas en las que está de espaldas, toca el balón y recibe una imprudente e irresponsable entrada del futbolista argentino Alan Varela, quien, seguramente desesperado por ver cómo corría el reloj e iba quedando eliminado, entró con temeridad a la disputa de la pelota e impactó a Luis Suárez en la parte trasera de su pie.

El juez central, Miguel Nogueira, acudió al VAR y, tras revisar solo una vez la acción, expulsó al canterano de Boca Juniors. Por esta acción del partido se dieron nueve minutos de reposición. Sporting lo pudo ganar en un contragolpe al 91’ con Ghuilerme; sin embargo, el arquero Diogo Jota ganó el duelo. Al minuto 98 se vivió la acción más emocionante del juego en un tiro libre a favor de Porto, que ganó en las alturas el delantero Terem Moffi, y Rui Silva, guardameta de Sporting, hizo una atajada de ensueño; después, en el rebote, nadie pudo concretar.