Tras un disputado partido, Luis Suárez clasificó con Sporting a la final de la Copa de Portugal: casi lesionan al samario

Sporting de Lisboa viajó a Oporto para enfrentar al FC Porto por la semifinal de vuelta de la Taça de Portugal (copa local). El conjunto lisboeta había ganado el partido de ida, jugado el 4 de marzo, con gol de Luis Javier Suárez de penal, así que debía defender esa mínima ventaja en el estadio do Dragão.
Los dirigidos por Rui Borges saltaron a la cancha con un fantástico tifo hecho por la fanaticada del FC Porto, donde destacaban algunas de sus leyendas levantando el trofeo de la Copa de Portugal; era verdaderamente un ambiente hostil para los lisboetas. Luis Suárez fue titular como único delantero en punta del Sporting.