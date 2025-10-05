¿Qué está pasando? Van 20 ataques a personal médico en Antioquia en 2025

Con al menos cinco enfermeras y médicos encerrados en un consultorio y un radiólogo asesinado terminó una agresión contra el personal médico en el Hospital María Antonia Toro de Elejalde, de Frontino, Occidente antioqueño. Este es uno de los 20 casos de agresiones al personal médico que han ocurrido este año en Antioquia, entre los registrados por casos de intolerancia como los que implican a actores armados.

De acuerdo con la Mesa Nacional de Misión Médica, Antioquia es el tercer departamento con más casos de violencia contra el personal médico en todas las modalidades, en una lista en la que Norte de Santander puntea con 36 casos, seguido por Chocó con 32 ataques.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su informe de 2024 sobre las agresiones al personal de la salud en Colombia, existen tres afectaciones que hacen compleja la labor humanitaria de médicos, enfermeras y personal de apoyo hospitalario: “Son víctimas directas de la violencia, desempeñan su labor en entornos altamente peligrosos y están expuestos constantemente a la narrativa de sufrimiento de sus pacientes”.

El primer punto quedó en evidencia sobre la medianoche del pasado 25 de septiembre, cuando un hombre, en alto estado de exaltación, ingresó al centro asistencial de Frontino preguntando por dos menores de edad, los cuales no estaban en ese lugar.

De acuerdo con los testigos, el agresor comenzó a corretear a las enfermeras y a los médicos, quienes para salvar sus vidas se refugiaron en uno de los consultorios, lo que llevó a este agresor a salir del hospital y ensañarse con uno de los carros estacionados en el parqueadero, que era el de Ricardo León Cuartas Urrego, radiólogo del hospital.

Ricardo, al ver esta agresión a su vehículo, encaró al sujeto, que reaccionó agrediéndolo y, finalmente, matándolo. Por este hecho, las autoridades capturaron a Luis Alberto Rojas Hurtado, de 33 años, a quien enviaron a prisión por el crimen, pese a no aceptar los cargos por el delito de homicidio agravado.

