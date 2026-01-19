Robos bajan en las calles y se disparan en internet: hay 30 hurtos digitales en Antioquia cada día

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, celebró que en la ciudad se presentó una reducción de los atracos de un 15% entre 2024 y 2025, asegurando que se le está cerrando la puerta a la criminalidad. Lo que pasa es que la delincuencia se reinventa y ahora está abriendo la puerta hacia los delitos informáticos, los cuales han tenido un repunte tras los tiempos de la pandemia.
Para 2019 se contabilizaban 1.722 robos mediante medios cibernéticos y el año pasado cerró con más de 5.000 denuncias. Investigadores y expertos en estos temas aseguran que los criminales están optando por cometer los hurtos ingresando a los celulares, redes sociales y correos electrónicos para vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas, sin usar un arma ni necesitar un gran operativo en las calles. Todo porque se disminuyen los riesgos y la rentabilidad es mucho mayor.