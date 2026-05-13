¡Pilas! Por esta vía antes se podía andar a 80 km/h y ahora solo se permite circular a 50 km/h: tiene cámara de fotomultas

Si tiene que pasar por la avenida Regional Occidental, más conocida como la Variante, en el tramo de Bello, recuerde que a partir de ahora deberá hacerlo más despacio porque la Alcaldía de Bello anunció que rebajará la velocidad en este corredor de 80 km/h a solo 50 km/h. Así lo anunció el secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya, quien dijo que esta decisión se tomaba con base en que, como es una vía urbana, las leyes obligan a que los límites de velocidad no superen los 50 km/h, según lo establecido en la ley 2251 de 2022.

¿Dónde están las cámaras de fotodetección en Bello?

Este anuncio va de la mano de la decisión de implementar cuatro cámaras más de fotodetección en la jurisdicción de Bello, ubicadas en la autopista Medellín-Bogotá, la avenida Regional Oriental (La Seca) y la vía Medellín-San Pedro en el corregimiento San Félix.

En cuanto a los límites de velocidad en el corredor de la avenida Regional-Paralela-autopista Sur, hasta el momento en los otros tres corredores no se han hecho anuncios y la velocidad se mantendrá en los 80 km/h. Sin embargo, las autoridades hacen el llamado a mantener la prudencia con la velocidad, con el fin de evitar accidentes de tránsito que puedan cobrar la vida de los conductores y demás actores viales en estas vías.

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