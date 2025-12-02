Emiliano necesita ayuda en navidad para pagar su tratamiento para la parálisis cerebral

Emiliano, un niño alegre, sonriente y juguetón, tiene ya 8 años, y ha vivido con un diagnóstico de parálisis cerebral infantil tipo diplejía espástica desde que tiene 14 meses.
Es un sobreviviente que ha superado las expectativas que desde que era un bebé pusieron los médicos. Laura Cruz, su mamá, quedó embarazada de gemelos, pero tuvo preeclampsia en la semana 23. A la 25, en la clínica no encontraron otra solución que adelantara el parto. El 25 de octubre de 2017 nacieron Emmanuel y Emiliano, prematuros, pesando 700 gramos. Pero ambos se contagiaron con una bacteria y Emmanuel falleció seis días después.
Desde entonces, Laura y su esposo Raúl Chavarría se concentraron en la salud de Emiliano, en su rehabilitación física, en las múltiples terapias, en afrontar complicaciones, en la esperanza de cada recuperación, de cada paso nuevo que ven que da. Primero les dijeron que el niño no iba a sobrevivir; después, que iba a tener retardo en el crecimiento, hasta que, cuando tenía 14 meses, le diagnosticaron la parálisis cerebral. Otra vez, recuerda la mamá, les dijeron que moriría o que quedaría ciego; que no iba a gatear ni a caminar ni a hablar; “casi que la expectativa era que iba a quedar en un estado vegetativo”, dice ella.