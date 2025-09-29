Cayó “Caballo”, denunciado por hacer cumplir el “código de convivencia” del Clan del Golfo en zona rural de Urabá

Avilés es reconocido en la zona con el alias de “Caballo” y como presunto cabecilla de la subestructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, organización delincuencial que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia y ahora fue capturado por las autoridades.

Sin ser ni mucho menos representante del Estado, Óscar Antonio Avilés Sotelo , les estaría imponiendo multas económicas a los habitantes de una zona rural de Mutatá, en el Urabá Antioqueño , cuando desobedecían el código de convivencia impuesto por un grupo armado ilegal .

Este último actuar por el cual se produjo su aprehensión habría ocurrido en el corregimiento Caucheras, de Mutatá, desde donde llegaron las denuncias que fueron atendidas por los organismos de seguridad .

Alias Caballo tendrá que responder por lo pronto por el delito de concierto para delinquir agravado, carga por el que fue imputado y por lo pronto permanece tras las rejas.

Pero fuera de la imposición de sanciones a quienes incurrirían en conductas por ejemplo de violencia intrafamiliar o en riñas que alteraran la paz social, al parecer actuando como delegado político del Clan, según fuentes de la Fiscalía, este presunto delincuente también cobraba extorsiones a nombre del Clan del Golfo y restringía los trabajos y la movilidad de los habitantes en el sector de la zona agroindustrial antes señalada.

Lo normal es que para este tipo de restricciones, las organizaciones delincuenciales como el clan acuden hasta a amenazas de muerte con el fin de intimidar a la ciudadanía y hacer que su voluntad se cumpla.

Dentro del proceso también surgió información acerca de ese rol de “Caballo”, en el sentido de que habría convocado o asistido a reuniones con las comunidades locales para informar sobre las instrucciones que emanaban del Clan del Golfo.

Vale la pena recordar que el Clan del Golfo es una organización de origen paramilitar sobreviviente después de la desmovilización de varios grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la primera parte de la década de este siglo.

Y justamente Urabá, que fue su zona de origen, también es un área donde ha conservado una base social fuerte y un control territorial que ha resistido al tiempo. Pero su expansión hacia todo el departamento ha sido tal que, de acuerdo con un informe de Antioquia Cómo Vamos de 2024, ya en ese momento hacía presencia en por lo menos 66 de los 125 municipios antioqueños.

Pero igualmente, ha logrado cierta hegemonía en zonas del Chocó, Córdoba, Bolívar y Santander, entre otras regiones del país.

Informaciones de inteligencia indican que están disputando el dominio de las rentas criminales en áreas neurálgicas actualmente para el orden público como el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueños, donde históricamente dominaron grupos de guerrilla.