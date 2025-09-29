Cayó “Caballo”, denunciado por hacer cumplir el “código de convivencia” del Clan del Golfo en zona rural de Urabá

Sin ser ni mucho menos representante del Estado, Óscar Antonio Avilés Sotelo, les estaría imponiendo multas económicas a los habitantes de una zona rural de Mutatá, en el Urabá Antioqueño, cuando desobedecían el código de convivencia impuesto por un grupo armado ilegal.
Avilés es reconocido en la zona con el alias de “Caballo” y como presunto cabecilla de la subestructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, organización delincuencial que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia y ahora fue capturado por las autoridades.