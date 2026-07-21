El fraile Ricardo Torres será el director del Sena en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció a través de sus redes sociales la designación del fraile Ricardo Torres Castro como el nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
El nombramiento realizado en la tarde del martes, 21 de julio, se produce en el marco de la conformación del equipo de gobierno que acompañará al mandatario en su próximo periodo presidencial, el cual iniciará el próximo 7 de agosto.
Para el presidente electo De la Espriella, el fraile Torres Castro tendrá la responsabilidad de liderar una modernización profunda de la entidad además de fortalecer la formación técnica y tecnológica en todo el territorio nacional.