¡Se iba a volar en un bus! Policía dio detalles de captura de un hombre en Rionegro

Gracias a cámaras de seguridad y rápidas reacción de la policía detuvieron a presunto homicida. Así ocurrió la reacción

  • La detención del hombre se dio cerca del CAI de Cuatro Esquinas en Rionegro. FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro.
    La detención del hombre se dio cerca del CAI de Cuatro Esquinas en Rionegro. FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
El Colombiano
20 de octubre de 2025
bookmark

Las autoridades de Rionegro brindaron más detalles de la detención de un hombre señalado de cometer un homicidio en zona urbana de este territorio del Oriente de Antioquia.

Según informaron las autoridades rionegreras, que a la línea de emergencia 123 se reportó un tiroteo en el barrio Cuatro Esquinas, del área urbana de este municipio que habría dejado una persona muerta.

Tras conocerse el hecho, los encargados del Centro de Monitoreo y Control junto a funcionarios de la Alcaldía y a uniformados de la Policía iniciaron la búsqueda del sospechoso. Así pudieron observar a un sujeto que abandonaba una motocicleta e intentaba ocultarse abordando una buseta.

Lea también: Presunta “chivera” golpeó a joven estudiante de un colegio de Bello, ¿por qué?

De la situación fueron avisados los policías del CAI del sector Cuatro Esquina, quienes detuvieron el automotor de servicio público, capturaron al sospechoso y posteriormente lo dejaron a disposición de las autoridades competentes junto al arma y a la motocicleta incautadas.

Este es el segundo caso de similares características que ocurre en Rionegro. De hecho, el pasado 10 de octubre un hombre fue asesinado en sector Galerías de este municipio.

Sin embargo, cuando los pistoleros intentaron huir, la moto que tenían se habría varado, por lo que decidieron abordar un bus de servicio público para escapar.

Sin embargo, gracias al seguimiento por cámaras de seguridad fueron detenidos en el sector La Playa, en la autopista Medellín-Bogotá.

Siga leyendo: Tractomula cayó por abismo de más de 120 metros en vía hacia Santa Fe de Antioquia

Preguntas sobre la nota:

¿Dónde ocurrió la captura del presunto homicida en Rionegro?
Ocurrió en el sector La Playa, en la autopista Medellín-Bogotá, tras un operativo de la Policía local.
¿Qué arma le fue incautada al capturado?
Las autoridades decomisaron un arma de fuego presuntamente usada en el homicidio y una motocicleta en la que huyó inicialmente.
¿Qué otros casos similares han ocurrido en Rionegro?
El pasado 10 de octubre se registró otro homicidio en el sector Galerías, también con intento de fuga en bus.
