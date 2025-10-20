Presunta “chivera” golpeó a joven estudiante de un colegio de Bello, ¿por qué?

Hay escándalo en el municipio de Bello a raíz de un video que retrataría la “conchudez” de ciertos energúmenos conductores, a los que no les da nada agredir a quienes buscan cumplir las normas.

Según trascendió, el hecho grabado ocurrió el pasado viernes al mediodía en las afueras del colegio Liceo Antioqueño del municipio de Bello. Ese día, una mujer que al parecer se dedica al transporte informal no solo atropelló a un joven estudiante cuya función es el control vial al interior de la institución, sino que además lo golpeó cuando este ya estaba en el suelo. Lea también: Asesinaron en Anorí a dos hombres que iban en un taxi con placas de Bello De acuerdo al video difundido, la conductora buscaba estacionarse en un lugar no autorizado, y el estudiante, dadas sus funciones como miembro de la Patrulla Escolar de Seguridad Vial, le pidió que diera la vuelta a la rotonda, siguiendo la norma de tránsito.

Pero a pesar de la indicación que se le hizo, la energúmena no solo no acató la sugerencia, sino que en un acto de total inmadurez empezó a gritarle al joven.

Ante la negativa de la infractora de acatar la norma, el estudiante valientemente se colocó frente al vehículo para evitar que continuara avanzando, pero en un acto de total insensatez y peligrosa irresponsabilidad, la mujer no solo decidió seguir avanzando, golpeando en el proceso al joven, sino que además, presa de la ira, descendió del auto y pateó al ya golpeado gestor vial. Según trascendió, solo la intervención de otros estudiantes evitó que el suceso pasara a mayores Consultada sobre este hecho, la Alcaldía de Bello comentó que el equipo de Educación Vial de la Secretaría de Movilidad recibió el reporte de la rectora de la institución. Además: Humo blanco para continuar con el puente hacia el aeropuerto José María Córdova “Posteriormente, un agente de tránsito se desplazó al lugar para conocer de primera mano los hechos. Sin embargo, al no haberse presentado lesiones al estudiante, ni evidenciarse la prestación de un servicio no autorizado por parte de la conductora (esto pese a que en el video se ve al joven golpeado), no se configura flagrancia ni es posible iniciar procesos contravencionales”, indicó la Alcaldía.

La Alcaldía señaló que la institución decidió restringir el ingreso de la señora al establecimiento educativo, y que este lunes se realizará una mesa de trabajo para analizar lo sucedido y definir medidas preventivas. “En cuanto a la agresión, corresponderá a la familia del menor presentar las denuncias ante las autoridades competentes”, comentó la Alcaldía.

