En Chocó cayó alias ‘Chalia’, presunto cabecilla del Clan del Golfo que operaba en Antioquia

En zona rural del municipio de Belén de Bajirá en el Chocó, el Ejército y la Policía capturaron a José Elías Cortés Velásquez, conocido con el alias de ‘Chalia’ y quien sería presunto cabecilla del Clan del Golfo.

Este hombre es señalado por las autoridades por cometer crímenes en la localidad donde fue detenido y en Riosucio, otro municipio de este departamento. Pero también se le acusa de varios delitos en Antioquia, más específicamente en el Urabá en la localidad de Mutatá.

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Versiones oficiales indican que alias ‘Chalia’ tiene cerca de 11 años de trayectoria criminal, y que durante ese tiempo fue ascendiendo de a poco hasta convertirse en una de las piezas clave de esta estructura delictiva.

Tan así que este sujeto figuraba en el cartel de los más buscados, y por su captura se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones.