Capturan en La Guajira a alias El Gallero, exconcejal señalado de ser jefe del ‘Clan Cotes’ y pedido en extradición por EE. UU.

Pedro Luis Cotes Bernier, conocido como alias El Gallero o Pedro Cotes, fue capturado en Uribia, La Guajira, en medio de la operación transnacional Pompeya, desarrollada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
El exconcejal de Uribia, señalado por las autoridades como jefe del denominado ‘Clan Cotes’, es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de conspiración para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. La investigación, iniciada en 2022, lo vincula con el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, además de actividades relacionadas con tráfico de armas y lavado de activos.
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De acuerdo con la Dijín, alias El Gallero era considerado uno de los principales articuladores del tráfico transnacional de drogas en la Alta Guajira y controlaba rutas marítimas y terrestres utilizadas para el transporte de estupefacientes. Las autoridades indicaron que la estructura criminal tenía capacidad para movilizar entre dos y tres toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína.
“Controlaba rutas estratégicas hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos, con una capacidad de envío mensual de dos a tres toneladas de clorhidrato de cocaína”, explicó la Dijín de la Policía.
Las investigaciones señalan que el capturado habría facilitado el tránsito de cargamentos provenientes del Catatumbo, atribuidos al ELN y al Clan del Golfo, además de suministrar armas y municiones a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).