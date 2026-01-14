Capturaron en Bello a un hombre que desde hace cinco años buscaban en España por violar a una mujer

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que el pasado domingo 11 de enero, en el municipio de Bello, capturó a un hombre que era buscado en decenas de países del mundo para que respondiera ante las autoridades de España por el delito de abuso sexual.

El capturado se llama William de Jesús Álvarez Restrepo y tenía circular roja de Interpol. La notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de 196 países que son miembros de la organización para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. No es una orden de detención internacional.

De acuerdo con la información judicial remitida por las autoridades españolas, los hechos se habrían presentado la noche del 31 de octubre de 2020 en el municipio de Llíria, provincia de Valencia, cuando Álvarez Restrepo, aprovechando que la víctima se encontraba con su capacidad de consentimiento anulada por el consumo de alcohol suministrado previamente, presuntamente accedió carnalmente a la misma en contra de su voluntad, pese a las reiteradas manifestaciones de negativa por parte de la víctima.