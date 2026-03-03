Científicos desarrollarán la primera app para prevenir la migraña

No importa dónde uno viva o la edad que tenga, la migraña es una de esas enfermedades de las que, por lo menos una vez en la vida, ha escuchado que algún conocido padece. La definición más sencilla que uno puede encontrar en diccionarios o en sitios web médicos es que se trata de un dolor de cabeza que va de intenso a grave, que genera una especie de pulsación en un solo lado de la cabeza y que puede llegar a provocar otros síntomas, como náuseas e incluso vómito.

Lea: ¿Por qué algunas personas prefieren el alcohol a socializar? Esto dice la ciencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que en 2021, el 40% de la población mundial tuvo migraña, lo que vendrían siendo alrededor de 3.100 millones de personas. Además, en ese año fue la tercera enfermedad neurológica que más muertes y discapacidades ocasionó. Pero a pesar de ser tan frecuente, médicamente esta enfermedad continúa siendo una incógnita. En medio de ese panorama surge Movemi, un proyecto de la Universidad Europea de Valencia que busca combatir la migraña con tecnología y fisioterapia, y que pretende sentar bases científicas sólidas para su prevención.

“Efectivamente, al final la migraña es una patología cuya etiología (sus causas u orígenes) no está clara. Puede tener un componente biomecánico, es decir, algún problema a nivel mecánico en la columna vertebral o en la musculatura cervical; pero también puede tener un origen vascular o estar relacionada con una afección del sistema nervioso. Incluso muchas migrañas son idiopáticas, es decir, se desconoce cuál es su origen exacto”, le explicó a EL COLOMBIANO Javier Bonastre, doctor en fisioterapia y líder de Movemi.

Por una parte, la migraña ha tenido que enfrentar un estigma de género. Actualmente, afecta a más mujeres que a hombres –un 18% de ellas la padecen frente a un 9%– y durante los siglos XVIII y XIX era considerada como un asunto femenino atribuido a la histeria. Y, por otro lado, Bonastre detalla que otro de los problemas a la hora de investigarla es el amplio número de síntomas que comprende. Ahí es cuando se comienza a hablar de la migraña como un complejo trastorno neurológico cuyas causas varían ampliamente entre personas e incluyen factores como el estrés, los cambios hormonales, ciertos alimentos y hasta influencias medioambientales.