Capturaron en Santa Fe de Antioquia a hombre que llevaba dos años atacando a su expareja y a sus dos hijas

El hombre capturado en Santa Fe de Antioquia había convertido las vidas de la mujer y las dos menores en un infierno.

    El hombre fue capturado en plena calle de Santa Fe de Antioquia. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
El Colombiano
18 de noviembre de 2025
bookmark

Por fin las autoridades actuaron frente a lo que pudo haber terminado potencialmente en un feminicidio, y capturaron a un hombre que desde hace dos años, según las denuncias, vendría cometiendo todo tipo de violencia contra su expareja y dos hijas.

El hombre de 28 años, identificado por la Policía como Brayan Yepes, fue capturado en Santa Fe de Antioquia tras ser señalado de ejercer presunta violencia física, verbal y psicológica contra su expareja y las dos hijas menores de edad. De acuerdo con las investigaciones, las agresiones se volvieron frecuentes desde hace dos años, incluyendo amenazas de muerte, intimidaciones en la casa de la mujer y sus hijas y también con ataques en espacio públicos.

Lea: Mujer murió asesinada en Bello, Antioquia, después de que un amigo le apuntó con un arma “por charlar”

“Una investigación permitió establecer que este sujeto agregaba de manera reiterativa a su expareja sentimental y a sus dos hijas menores de edad generando graves afectaciones físicas, psicológicas y emocionales a su núcleo familiar. Esos hechos venían presentándose desde el mes de octubre del año 2023”, explicó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía Antioquia.

El hombre habría convertido la vida de sus tres víctimas en un infierno, al punto de que cada día temían por su vida y vivían en un constante ambiente de zozobra.

Tras la captura, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá las medidas y responsabilidades correspondientes de este repudiable caso.

También le puede interesar: Explotación sexual y control social: la violencia oculta en el Suroeste

Antioquia sigue liderando cifras de violencia intrafamiliar y feminicidios

Según la Defensoría del Pueblo, Antioquia presenta en lo corrido de 2025, 90 feminicidios, ocho casos más de los que se contabilizaban el año pasado, de acuerdo con la Policía Nacional. De ellas, tres eran jóvenes entre los 14 y 18 años y una era menor de 14 años.

También congrega el 15% de los casos de violencia intrafamiliar denunciados en Colombia que superan los 16.000, así como el 25% de los casos reportados de violencia sexual.

