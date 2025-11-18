Capturaron en Santa Fe de Antioquia a hombre que llevaba dos años atacando a su expareja y a sus dos hijas

Por fin las autoridades actuaron frente a lo que pudo haber terminado potencialmente en un feminicidio, y capturaron a un hombre que desde hace dos años, según las denuncias, vendría cometiendo todo tipo de violencia contra su expareja y dos hijas.

El hombre de 28 años, identificado por la Policía como Brayan Yepes, fue capturado en Santa Fe de Antioquia tras ser señalado de ejercer presunta violencia física, verbal y psicológica contra su expareja y las dos hijas menores de edad. De acuerdo con las investigaciones, las agresiones se volvieron frecuentes desde hace dos años, incluyendo amenazas de muerte, intimidaciones en la casa de la mujer y sus hijas y también con ataques en espacio públicos.

“Una investigación permitió establecer que este sujeto agregaba de manera reiterativa a su expareja sentimental y a sus dos hijas menores de edad generando graves afectaciones físicas, psicológicas y emocionales a su núcleo familiar. Esos hechos venían presentándose desde el mes de octubre del año 2023”, explicó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía Antioquia.

El hombre habría convertido la vida de sus tres víctimas en un infierno, al punto de que cada día temían por su vida y vivían en un constante ambiente de zozobra.

Tras la captura, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá las medidas y responsabilidades correspondientes de este repudiable caso.

