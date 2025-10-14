Mujer murió asesinada en Bello, Antioquia, después de que un amigo le apuntó con un arma “por charlar”

Después de una noche de tragos, varios amigos comenzaron a hacer algunas bromas y uno de ellos sacó un arma de fuego que tenía en su poder. Comenzó a “jugar” con esta y en esa charla le apuntó a una mujer y le dijo, con toda seguridad, “no está cargada”. Sin embargo, al accionar el gatillo, una bala se disparó y esta le provocó la muerte a esta persona.
Los hechos se registraron el puente festivo en la carrera 63 con la calle 56A, en el barrio El Porvenir, de Bello, cuando varios amigos estuvieron consumiendo bebidas embriagantes durante la noche y ya en horas de la madrugada comenzó la “broma” con esta arma de fuego.