Capturan en Rionegro a mexicano solicitado por secuestro que terminó con la muerte de dos personas: así fue el operativo

Desde 2025, este hombre era requerido para ser extraditado en su país natal. Aquí los detalles.

  • El extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes para su eventual extradición a México. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 3 horas
bookmark

En un operativo desarrollado en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia, las autoridades capturaron a un mexicano que era requerido con fines de extradición por las autoridades judiciales de su país, señalado de participar en un caso de secuestro agravado que terminó con el asesinato de dos personas.

La captura se realizó el pasado 24 de enero de 2026, luego de un trabajo articulado entre varias entidades. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el hombre era requerido por una jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, por hechos ocurridos el 11 de febrero de 2025.

En esa fecha, presuntamente habría ordenado la privación ilegal de la libertad de dos personas con el propósito de exigir un rescate. Sin embargo, al no obtener el pago solicitado, las víctimas fueron asesinadas.

“Fue una captura que se realizó en el municipio de Rionegro. En cumplimiento a una solicitud formal de las autoridades judiciales de los Estados Unidos Mexicanos. Fue una cooperación que se hizo con entes internacionales, a través de Interpol, la Fiscalía General de la Nación y las unidades también de Migración Colombia”, señaló Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

El extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes para su eventual extradición a México, donde deberá comparecer ante la justicia por los crímenes cometidos.

No es el único caso

Hace tan solo un día, agentes de la Policía Nacional capturaron a Gildardo de Jesús Taborda, un paisa que era buscado por las autoridades de Perú desde finales del año pasado, en el marco de una investigación que comenzó en 2023, cuando en Lima capturaron a dos mujeres que pretendían viajar a México como “mulas”.

La detención de Taborda en el establecimiento comercial del barrio Santa Fe, comuna 15 (Guayabal), se realizó de manera conjunta con la Fiscalía y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Este hombre tiene orden de extradición del gobierno peruano, luego de que la Corte Superior de Justicia del Callao emitiera una orden de captura el pasado 16 de diciembre por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

Las investigaciones realizadas por las autoridades peruanas comenzaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, cuando la policía aeroportuaria interceptó a las mujeres que pretendían transportar clorhidrato de cocaína adherido a sus cuerpos mediante fajas. Al parecer, las procesadas entregaron información clave sobre la estructura que las había contratado para ir a Ciudad de México.

Con base en estos datos, las autoridades comenzaron con las indagaciones que los llevaron a señalar a Taborda como el presunto coordinador y responsable del componente financiero de la organización criminal trasnacional.

“Como resultado de la investigación adelantada por las autoridades peruanas, se estableció que el hoy capturado habría sido el encargado de coordinar el envío de la sustancia estupefaciente, así como el pago de los lugares utilizados para la preparación y adaptación de las personas empleadas como correos humanos”, señalaron desde la Policía Nacional.

