Cayó en tienda de Santa Fe, Medellín, un paisa que era buscado por las autoridades peruanas por narcotráfico

Pertenecería a una organización que se dedicaría a reclutar “mulas” para el envío de estupefacientes entre Perú y México. Sería el coordinador del grupo criminal transnacional.

  Al paisa Gildardo de Jesús Taborda lo capturaron por delitos relacionados con el narcotráfico en Perú. Se estaba ocultando en su vivienda familiar, en el barrio Santa Fe, de Medellín. FOTO: CORTESÍA
    Al paisa Gildardo de Jesús Taborda lo capturaron por delitos relacionados con el narcotráfico en Perú. Se estaba ocultando en su vivienda familiar, en el barrio Santa Fe, de Medellín. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
Mientras se encontraba en una tienda de Medellín, agentes de la Policía Nacional capturaron a Gildardo de Jesús Taborda, un paisa que era buscado por las autoridades de Perú desde finales del año pasado, en el marco de una investigación que comenzó en 2023, cuando en Lima capturaron a dos mujeres que pretendían viajar a México como “mulas”.

La detención de Taborda en el establecimiento comercial del barrio Santa Fe, comuna 15 (Guayabal), se realizó de manera conjunta con la Fiscalía y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Este hombre tiene orden de extradición del gobierno peruano, luego de que la Corte Superior de Justicia del Callao emitiera una orden de captura el pasado 16 de diciembre por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

Las investigaciones realizadas por las autoridades peruanas comenzaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, cuando la policía aeroportuaria interceptó a las mujeres que pretendían transportar clorhidrato de cocaína adherido a sus cuerpos mediante fajas. Al parecer, las procesadas entregaron información clave sobre la estructura que las había contratado para ir a Ciudad de México.

Entérese: Delincuencia sin fronteras: así opera red de estafadores desde cárcel colombiana que encendió las alarmas en El Salvador

Con base en estos datos, las autoridades comenzaron con las indagaciones que los llevaron a señalar a Taborda como el presunto coordinador y responsable del componente financiero de la organización criminal trasnacional dedicada al transporte de drogas entre Perú y México, haciendo uso de personas necesitadas de dinero para el envío.

“Como resultado de la investigación adelantada por las autoridades peruanas, se estableció que el hoy capturado habría sido el encargado de coordinar el envío de la sustancia estupefaciente, así como el pago de los lugares utilizados para la preparación y adaptación de las personas empleadas como correos humanos”, señalaron desde la Policía Nacional.

Le puede interesar: ¿Qué hacían tres duros del Tren de Aragua que cayeron en solo cinco días en Antioquia?

Con las evidencias suficientes para sustentar los presuntos vínculos de Taborda con este grupo criminal, las autoridades lo comenzaron a buscar en este barrio del suroccidente de Medellín, donde residía, y procedieron con su captura en este establecimiento comercial.

Durante el proceso investigativo también se pudo establecer que esta red estaría usando a México como puente para poder hacer llegar los estupefacientes a Estados Unidos, todo mediante el apoyo de grupos criminales que hacen los envíos a gran escala al país norteamericano.

Con base en los resultados de este proceso judicial, las autoridades colombianas, peruanas y estadounidenses están indagando si habría más colombianos implicados en el envío de estos estupefacientes o si parte de las sustancias se conseguirían en el territorio colombiano.

