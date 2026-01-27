Cayó en tienda de Santa Fe, Medellín, un paisa que era buscado por las autoridades peruanas por narcotráfico

Mientras se encontraba en una tienda de Medellín, agentes de la Policía Nacional capturaron a Gildardo de Jesús Taborda, un paisa que era buscado por las autoridades de Perú desde finales del año pasado, en el marco de una investigación que comenzó en 2023, cuando en Lima capturaron a dos mujeres que pretendían viajar a México como “mulas”.
La detención de Taborda en el establecimiento comercial del barrio Santa Fe, comuna 15 (Guayabal), se realizó de manera conjunta con la Fiscalía y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Este hombre tiene orden de extradición del gobierno peruano, luego de que la Corte Superior de Justicia del Callao emitiera una orden de captura el pasado 16 de diciembre por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.