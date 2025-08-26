Cartel de los 20 más buscados del frente 36 de las disidencias en Antioquia: al primero lo capturaron paseando en Tolima

Tras el ataque de la semana pasada al helicóptero de la fuerza pública en Amalfi, Nordeste antioqueño, que dejó 13 policías fallecidos, las autoridades publicaron un nuevo cartel de los más buscados presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las extintas Farc, grupo armado organizado al que se le atribuye el atentado. Le puede interesar: Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación En la lista se encuentran 20 personas con alias como Chejo, Pablo, Guaricho, Samir, Primo gay, el barbado, Macoco, Bruno, Samir, Guillermino, Paicero, Pisa suave, Cinco, Darlinson, Venezuela, Pimpón y Galy, entre otros. El cartel fue presentado este lunes 25 de agosto por el Departamento de Policía Antioquia, desde donde también anunciaron la primera captura de uno de los reseñados. El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, indicó que fueron casi cuatro años de investigaciones para materializar la orden de captura en contra de Yuber Arbey Vera Vera, alias Yuber Yuca, quien es el presunto cabecilla de comisión del frente 36 de las mencionadas disidencias, bloque Magdalena Medio.

De acuerdo con el comandante, el hombre fue capturado en Mariquita, en el departamento del Tolima, donde se encontraba tras dejar Antioquia luego de que le dieran un permiso de salida. De hecho, al momento del operativo, se encontraba con varios de sus familiares. Este se desarrolló el pasado 23 de agosto, en la vereda Todos los Santos, de ese municipio tolimense.

Alias Yuber Yuca, presunto integrante de las disidencias, fue capturado en Mariquita, Tolima. FOTO Cortesía Policía Antioquia

“Yuber Yuca” era requerido por la justicia como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte de armas de uso personal agravado. El coronel Rico Guzmán explicó que este hombre tiene injerencia criminal especialmente en San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal, municipios del Norte antioqueño. Lea también: Condenan a miembro de la banda criminal “La 40” por homicidio de líder comunal de Castilla Alias Yuber Yuca habría ingresado a las disidencias de las extintas Farc desde 2017 y habría sido promovido en 2021 como cabecilla de comisión. Las autoridades lo señalan de, presuntamente, haber ordenado homicidios selectivos, ejercido control territorial, manejado finanzas ilícitas y coordinado movilizaciones criminales. Uno de los casos por los cuales se expidió la orden de captura en su presunta participación en el homicidio de Gustavo Albeiro Correa Gutiérrez, ocurrido el 17 de abril de 2019, en la vereda La Mina, ubicada en el municipio de Briceño. Hay otros asesinatos que están en proceso de investigación y que podrían ser también atribuidos al ahora procesado.