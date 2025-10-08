Un innovador espacio para las madres: La Ceja estrena primer centro de cuidado de Antioquia

El municipio de La Ceja se convirtió en el primero del departamento en estrenar un innovador espacio con el que se busca proteger a las mujeres cuidadoras.
Bautizado como Centro Municipal de Cuidado, el sitio hace parte de una estrategia de largo aliento que busca implementarse en otros 33 municipios del departamento, para mejorar la calidad de vida de las mujeres y equilibrar las cargas de cuidado en el hogar.
Los centros de cuidado, explican las autoridades, fueron concebidos como lugares que estarán dotados de equipos tecnológicos, electrodomésticos y mobiliario para beneficiar a las mujeres encargadas del hogar, quienes podrán asistir allí y dejar a sus hijos en salas lúdicas.