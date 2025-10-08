x

Un innovador espacio para las madres: La Ceja estrena primer centro de cuidado de Antioquia

En el municipio se inauguró el Centro Municipal de Cuidado para repartir las cargas de cuidado en los hogares antioqueños.

    Según los cálculos del Dane, las mujeres invierten 7 horas y 44 minutos diarios al trabajo no remunerado en el hogar. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

El municipio de La Ceja se convirtió en el primero del departamento en estrenar un innovador espacio con el que se busca proteger a las mujeres cuidadoras.

Bautizado como Centro Municipal de Cuidado, el sitio hace parte de una estrategia de largo aliento que busca implementarse en otros 33 municipios del departamento, para mejorar la calidad de vida de las mujeres y equilibrar las cargas de cuidado en el hogar.

Los centros de cuidado, explican las autoridades, fueron concebidos como lugares que estarán dotados de equipos tecnológicos, electrodomésticos y mobiliario para beneficiar a las mujeres encargadas del hogar, quienes podrán asistir allí y dejar a sus hijos en salas lúdicas.

En dichos espacios, los gobiernos locales y el departamento, a través de la Secretaría de las Mujeres, también concentrarán múltiples programas para apoyar a las madres cabeza de familia, brindándoles asesorías para emprendimientos y fortaleciendo los lazos comunitarios para impulsar el desarrollo.

En el caso de este primer espacio ubicado en La Ceja, la Gobernación anticipó que hace parte de una serie de inversiones que superará los $1.000 millones y que se extenderá por otros municipios.

Para ese municipio del Oriente antioqueño, se calcula que la casa pueda acoger a por lo menos 41 mujeres para que participen de las actividades del Sistema del Cuidado de Antioquia.

“Las casas de las mujeres y de los centros del cuidado son espacios que dignifican y transforman vidas. Cada kit pedagógico, cada herramienta entregada significa abrir una puerta a nuevas oportunidades para miles de mujeres. Estos lugares son semilleros de autonomía y formación, donde las mujeres pueden fortalecer sus planes de vida y sentirse respaldadas por la institucionalidad. Este es un avance del Sistema del Cuidado en Antioquia”, expresó la primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, quien lidera la implementación de este programa en el departamento.

La Gobernación recordó además por su parte que con esta estrategia se pretende reducir las brechas en las labores de cuidado que ejecutan los hombres y las mujeres. Mientras las últimas, según el Dane, invierten 7 horas y 44 minutos diarios al trabajo no remunerado en el hogar, los hombres invierten 3 horas y 6 minutos.

Según esas mismas estadísticas, se estima que en las zonas rurales esas brechas son más marcadas, por ejemplo considerando indicadores como el porcentaje de mujeres que participan en actividades de trabajo remunerado, apenas el 34,5%, en contra del porcentaje de mujeres que participan en actividades de trabajo no remunerado, calculado en 93%.

La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa, resaltó la importancia del espacio. “Nos llena de inmensa alegría tener operando este centro. Tenemos un sistema municipal del cuidado que es un ecosistema que atiende a toda la comunidad en todas las edades y que busca que en La Ceja el cuidado sea un derecho”, dijo.

